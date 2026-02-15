Три способа получения сведений о доходах: пошаговая инструкция Сегодня 13:29 — Личные финансы

Как получить сведения о доходах, Фото: freepik

В январе в Украине стартовала кампания по декларированию доходов. Чтобы избежать ошибок при заполнении декларации, важно иметь достоверные данные о полученных доходах, хранящиеся в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков. Получить эти сведения можно дистанционно или непосредственно в центрах обслуживания плательщиков.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Как получить сведения о доходах

Через Электронный кабинет налогоплательщика

Шаг 1. Войдите в Электронный кабинет налогоплательщика с помощью файлового ключа, аппаратного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дія.Підпис.

Шаг 2. В меню слева выберите раздел «ЭК для граждан», нажмите «Запрос о суммах уплаченных доходов» и выберите «Создать».



Шаг 3. Укажите время и подпишите запрос. Ответ придет в течение нескольких минут в разделе «Входящие/исходящие документы».

Мобильное приложение «Моя налоговая»

Шаг 1. Загрузите приложение «Моя налоговая» в App Store или в Google Play и войдите с помощью электронного ключа или облачного хранилища.

Шаг 2. В разделе «Услуги» выберите «Запрос о суммах уплаченных доходов» и выберите «+».

Шаг 3. Укажите время и подпишите запрос. Ответ придет в раздел «Запрос о суммах уплаченных доходов» в течение нескольких минут

В Центре обслуживания плательщиков

Для получения сведений о доходах можно обратиться в Центр обслуживания плательщиков.

Граждане с нарушением слуха могут беспрепятственно общаться с работниками ГНС с помощью услуги перевода на жестовой язык в формате видеосвязи.

Необходимые документы:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, удостоверение беженца и т. п. );

); налоговый номер (РНУКНП);

заявление (заполняется на месте по форме № 10ДР);

если за сведениями обращается представитель, то к заявлению прилагается доверенность, удостоверенная в нотариальном порядке.

Сведения предоставляются в течение 3 рабочих дней со дня обращения лично физическому лицу или его представителю.

Сроки подачи налоговой декларации для разных плательщиков

Ранее говорилось , что в рамках декларационной кампании граждане должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в четкие сроки.

Сроки подачи отличаются в зависимости от статуса плательщика и вида полученных доходов:

для большинства физических лиц предельный срок подачи декларации — до 1 мая 2026 года;

для государственных служащих — до 31 марта 2026 года включительно;

декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно.

