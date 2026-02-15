0 800 307 555
Три способа получения сведений о доходах: пошаговая инструкция

Личные финансы
13
Как получить сведения о доходах
Как получить сведения о доходах, Фото: freepik
В январе в Украине стартовала кампания по декларированию доходов. Чтобы избежать ошибок при заполнении декларации, важно иметь достоверные данные о полученных доходах, хранящиеся в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков. Получить эти сведения можно дистанционно или непосредственно в центрах обслуживания плательщиков.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Как получить сведения о доходах

Через Электронный кабинет налогоплательщика

Шаг 1. Войдите в Электронный кабинет налогоплательщика с помощью файлового ключа, аппаратного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дія.Підпис.
Шаг 2. В меню слева выберите раздел «ЭК для граждан», нажмите «Запрос о суммах уплаченных доходов» и выберите «Создать».
Шаг 3. Укажите время и подпишите запрос. Ответ придет в течение нескольких минут в разделе «Входящие/исходящие документы».

Мобильное приложение «Моя налоговая»

Шаг 1. Загрузите приложение «Моя налоговая» в App Store или в Google Play и войдите с помощью электронного ключа или облачного хранилища.
Шаг 2. В разделе «Услуги» выберите «Запрос о суммах уплаченных доходов» и выберите «+».
Шаг 3. Укажите время и подпишите запрос. Ответ придет в раздел «Запрос о суммах уплаченных доходов» в течение нескольких минут

В Центре обслуживания плательщиков

Для получения сведений о доходах можно обратиться в Центр обслуживания плательщиков.
Граждане с нарушением слуха могут беспрепятственно общаться с работниками ГНС с помощью услуги перевода на жестовой язык в формате видеосвязи.
Необходимые документы:
  • документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, удостоверение беженца и т. п.);
  • налоговый номер (РНУКНП);
  • заявление (заполняется на месте по форме № 10ДР);
  • если за сведениями обращается представитель, то к заявлению прилагается доверенность, удостоверенная в нотариальном порядке.
Сведения предоставляются в течение 3 рабочих дней со дня обращения лично физическому лицу или его представителю.

Сроки подачи налоговой декларации для разных плательщиков

Ранее говорилось, что в рамках декларационной кампании граждане должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в четкие сроки.
Сроки подачи отличаются в зависимости от статуса плательщика и вида полученных доходов:
  • для большинства физических лиц предельный срок подачи декларации — до 1 мая 2026 года;
  • для государственных служащих — до 31 марта 2026 года включительно;
  • декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно.
По материалам:
Finance.ua
Доходы
