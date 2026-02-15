Три способа получения сведений о доходах: пошаговая инструкция
В январе в Украине стартовала кампания по декларированию доходов. Чтобы избежать ошибок при заполнении декларации, важно иметь достоверные данные о полученных доходах, хранящиеся в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков. Получить эти сведения можно дистанционно или непосредственно в центрах обслуживания плательщиков.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Как получить сведения о доходах
Через Электронный кабинет налогоплательщика
Шаг 1. Войдите в Электронный кабинет налогоплательщика с помощью файлового ключа, аппаратного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дія.Підпис.
Шаг 2. В меню слева выберите раздел «ЭК для граждан», нажмите «Запрос о суммах уплаченных доходов» и выберите «Создать».
Шаг 3. Укажите время и подпишите запрос. Ответ придет в течение нескольких минут в разделе «Входящие/исходящие документы».
Мобильное приложение «Моя налоговая»
Шаг 1. Загрузите приложение «Моя налоговая» в App Store или в Google Play и войдите с помощью электронного ключа или облачного хранилища.
Шаг 2. В разделе «Услуги» выберите «Запрос о суммах уплаченных доходов» и выберите «+».
Шаг 3. Укажите время и подпишите запрос. Ответ придет в раздел «Запрос о суммах уплаченных доходов» в течение нескольких минут
В Центре обслуживания плательщиков
Для получения сведений о доходах можно обратиться в Центр обслуживания плательщиков.
Граждане с нарушением слуха могут беспрепятственно общаться с работниками ГНС с помощью услуги перевода на жестовой язык в формате видеосвязи.
Необходимые документы:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, удостоверение беженца
и т. п.);
- налоговый номер (РНУКНП);
- заявление (заполняется на месте по форме № 10ДР);
- если за сведениями обращается представитель, то к заявлению прилагается доверенность, удостоверенная в нотариальном порядке.
Сведения предоставляются в течение 3 рабочих дней со дня обращения лично физическому лицу или его представителю.
Сроки подачи налоговой декларации для разных плательщиков
Ранее говорилось, что в рамках декларационной кампании граждане должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в четкие сроки.
Сроки подачи отличаются в зависимости от статуса плательщика и вида полученных доходов:
- для большинства физических лиц предельный срок подачи декларации — до 1 мая 2026 года;
- для государственных служащих — до 31 марта 2026 года включительно;
- декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно.
Поделиться новостью
Также по теме
Три способа получения сведений о доходах: пошаговая инструкция
18 высокооплачиваемых навыков, которые помогут увеличить доход в 2026 году
В приложении «Дія» не отображаются нужные документы: что делать
Взыскание алиментов за истекшее время и погашение задолженности: в чем разница
Базовые правила кибербезопасности: как защитить свои цифровые сбережения
В ГНС напомнили о сроках подачи налоговой декларации для разных плательщиков