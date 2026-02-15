0 800 307 555
ру
Самые прибыльные профессии в Киеве

Личные финансы
Рейтинг самых оплачиваемых профессий в Киеве
В декабре 2025 года средняя зарплата в Киеве составила 48 449 грн на одного штатного работника, что на 19% больше по сравнению с ноябрем. Для сравнения, средняя по Украине за декабрь составила 30 926 грн. Больше всего в столице оплачивалась работа в области информации и телекоммуникаций, самые низкие зарплаты в строительстве.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Киеве, пишет NV.

Кто получает самые высокие зарплаты в столице

Самые высокие доходы получали работники в области информации и телекоммуникаций — в среднем 87 208 грн (по Украине — 74 981 грн)
В тройку сфер с высокими зарплатами в Киеве также вошли государственное управление и оборона (73 843 грн, по Украине — 49 134), а также финансовая и страховая деятельность (71 986 грн, по Украине — 63 912 грн).
Выше средней зарплаты по городу в Киеве получают в следующих отраслях:
  • добывающая промышленность и разработка карьеров (70 121 грн);
  • поставка электроэнергии, газа, пара (60 811 грн);
  • предоставление других услуг (59 582 грн);
  • промышленность (54 616 грн);
  • перерабатывающая промышленность (54 463 грн);
  • профессиональная, научная и техническая деятельность (54 148 грн).
Наименьшие доходы получают работники в строительстве (25 160 грн), образовании (25 943 грн) и общественном питании и временном размещении (27 461 грн).
Средняя зарплата штатных работников по видам экономической деятельности
Средняя зарплата штатных работников по видам экономической деятельности, Інфографіка: Головне управління статистики у місті Києві
В среднем по Украине ниже всего оплачивается труд педагогов (20 069 грн), профессий, связанных с искусством, спортом, развлечениями и отдыхом (20 996 грн) и здравоохранением (21 557 грн).
Работа
Payment systems