В приложении «Дія» не отображаются нужные документы: что делать

В приложении «Дія» не отображаются нужные документы: что делать

Если в приложении «Дія» не отображаются нужные документы, наиболее частой причиной является отсутствие в актовой записи налогового номера (РНУКНП). Однако эту проблему можно решить, обратившись в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Об этом сообщили в «Юридическом советнике для ВПЛ».

Какие документы чаще всего не отображаются в «Дії»

Из-за отсутствия РНУКНП в актовой записи могут быть недоступны:

свидетельство о рождении (ваше или ребенка);

свидетельство о браке;

запись об изменении имени;

свидетельство о расторжении брака (если в ГРАГС отсутствуют данные о судебном решении).

Работники ГРАГС получили полномочия вносить отсутствующий налоговый номер в акты гражданского состояния.

В случае отсутствия документов в приложении «Дія» из-за отсутствия РНУКНП, обратитесь в любой отдел ГРАГС независимо от места жительства, регистрации или места составления актовой записи.

С собой необходимо взять паспорт и РНУКНП. В некоторых случаях могут потребоваться другие документы (например, решение суда о расторжении брака или документы, подтверждающие родственные связи).

После внесения изменений достаточно повторно авторизоваться в «Дії», и документ подтянется автоматически.

Какая практическая польза от актуализации актовой записи

Эксперты отмечают, что актуализация актовых записей позволяет не только хранить документы в смартфоне, но и пользоваться рядом государственных онлайн-услуг:

регистрация брака,

подача заявлений в международный Реестр ущерба,

получение жилищных ваучеров,

оформление сертификатов на обучение детей ветеранов и ветеранок войны,

смена местожительства,

получение выписок в несколько кликов,

актуализация данных в Реестре территориальной общины,

другие электронные услуги.

В будущем планируется ввести эту услугу онлайн.

