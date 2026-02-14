В приложении «Дія» не отображаются нужные документы: что делать
Если в приложении «Дія» не отображаются нужные документы, наиболее частой причиной является отсутствие в актовой записи налогового номера (РНУКНП). Однако эту проблему можно решить, обратившись в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.
Об этом сообщили в «Юридическом советнике для ВПЛ».
Какие документы чаще всего не отображаются в «Дії»
Из-за отсутствия РНУКНП в актовой записи могут быть недоступны:
- свидетельство о рождении (ваше или ребенка);
- свидетельство о браке;
- запись об изменении имени;
- свидетельство о расторжении брака (если в ГРАГС отсутствуют данные о судебном решении).
Работники ГРАГС получили полномочия вносить отсутствующий налоговый номер в акты гражданского состояния.
В случае отсутствия документов в приложении «Дія» из-за отсутствия РНУКНП, обратитесь в любой отдел ГРАГС независимо от места жительства, регистрации или места составления актовой записи.
С собой необходимо взять паспорт и РНУКНП. В некоторых случаях могут потребоваться другие документы (например, решение суда о расторжении брака или документы, подтверждающие родственные связи).
После внесения изменений достаточно повторно авторизоваться в «Дії», и документ подтянется автоматически.
Какая практическая польза от актуализации актовой записи
Эксперты отмечают, что актуализация актовых записей позволяет не только хранить документы в смартфоне, но и пользоваться рядом государственных онлайн-услуг:
- регистрация брака,
- подача заявлений в международный Реестр ущерба,
- получение жилищных ваучеров,
- оформление сертификатов на обучение детей ветеранов и ветеранок войны,
- смена местожительства,
- получение выписок в несколько кликов,
- актуализация данных в Реестре территориальной общины,
- другие электронные услуги.
В будущем планируется ввести эту услугу онлайн.
