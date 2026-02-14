0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В приложении «Дія» не отображаются нужные документы: что делать

Личные финансы
19
В приложении «Дія» не отображаются нужные документы: что делать
В приложении «Дія» не отображаются нужные документы: что делать
Если в приложении «Дія» не отображаются нужные документы, наиболее частой причиной является отсутствие в актовой записи налогового номера (РНУКНП). Однако эту проблему можно решить, обратившись в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.
Об этом сообщили в «Юридическом советнике для ВПЛ».

Какие документы чаще всего не отображаются в «Дії»

Из-за отсутствия РНУКНП в актовой записи могут быть недоступны:
  • свидетельство о рождении (ваше или ребенка);
  • свидетельство о браке;
  • запись об изменении имени;
  • свидетельство о расторжении брака (если в ГРАГС отсутствуют данные о судебном решении).
Работники ГРАГС получили полномочия вносить отсутствующий налоговый номер в акты гражданского состояния.
В случае отсутствия документов в приложении «Дія» из-за отсутствия РНУКНП, обратитесь в любой отдел ГРАГС независимо от места жительства, регистрации или места составления актовой записи.
Читайте также
С собой необходимо взять паспорт и РНУКНП. В некоторых случаях могут потребоваться другие документы (например, решение суда о расторжении брака или документы, подтверждающие родственные связи).
После внесения изменений достаточно повторно авторизоваться в «Дії», и документ подтянется автоматически.

Какая практическая польза от актуализации актовой записи

Эксперты отмечают, что актуализация актовых записей позволяет не только хранить документы в смартфоне, но и пользоваться рядом государственных онлайн-услуг:
  • регистрация брака,
  • подача заявлений в международный Реестр ущерба,
  • получение жилищных ваучеров,
  • оформление сертификатов на обучение детей ветеранов и ветеранок войны,
  • смена местожительства,
  • получение выписок в несколько кликов,
  • актуализация данных в Реестре территориальной общины,
  • другие электронные услуги.
В будущем планируется ввести эту услугу онлайн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems