Зарплаты педагогов выросли не везде: где возникли проблемы с выплатами Сегодня 21:24 — Личные финансы

С 1 января 2026 года зарплаты учителей должны быть повышены на 30%

В ряде украинских общин педагоги не получили прибавку к заработной плате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время.

Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лесовой рассказал в ходе Часа вопросов к правительству.

По его словам, с 1 января 2026 года зарплаты должны быть повышены на 30%. Речь именно о должностных окладах работников учреждений общего среднего образования, внешкольного, дошкольного образования, преподавателей профессиональных училищ и колледжей.

«Для этой цели в декабре 2025 года было распределено 92 миллиарда, и в начале января эти средства были доведены до общин», — рассказал Лесовой.

Министр пояснил, что за счет этих средств планируется:

обеспечить повышение на 30% окладов педагогических работников общеобразовательных учреждений;

ликвидировать понижающий коэффициент, введенный с начала войны;

изменить расчетную наполняемость классов, что уже сделано;

изменить расчетную наполняемость классов на прифронтовых и приграничных территориях.

По словам Лесового, за январь выплата педагогам завершена.

«Мы знаем, что заработная плата по всей стране в шести общинах из 1450 общин не выплачена своевременно или не выплачена с надбавкой. Это в основном причины технические. Педагоги об этом проинформированы, и проблема будет решена на уровне общин в ближайшее время, потому что это их ответственность», — отметил министр.

Он добавил, что в 79% общин фиксируются уменьшение надбавки преподавателям средних учебных заведений за престижность на 10 и более процентов, что в определенной степени нивелирует повышение оклада.

Также идет работа над повышением заработной платы педагогам в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального высшего образования.

«83 общины не выплатили повышение. Но мы в коммуникации с областными военными администрациями и общинами сегодня, и констатируем факт, что все нас уверяют, и мы контролируем это, что в феврале-марте на сессиях местных советов планируется пересмотр местных бюджетов», — добавил Лесовой.

Доплаты учителям

В сентябре прошлого года Кабинет министров Украины принял решение о распределении 6,2 млрд. гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам. Средства пойдут на доплаты учителям.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что Кабмин утвердил новые правила выплат для педагогов. Изменения коснулись ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение.

По ее словам, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере одного должностного оклада. В настоящее время эта сумма составляет 3195 гривен. Кроме того, нормировано право местных органов власти устанавливать дополнительные виды и размеры доплат.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.