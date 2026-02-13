0 800 307 555
Зарплаты педагогов выросли не везде: где возникли проблемы с выплатами

Личные финансы
1
С 1 января 2026 года зарплаты учителей должны быть повышены на 30%
В ряде украинских общин педагоги не получили прибавку к заработной плате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время.
Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лесовой рассказал в ходе Часа вопросов к правительству.
По его словам, с 1 января 2026 года зарплаты должны быть повышены на 30%. Речь именно о должностных окладах работников учреждений общего среднего образования, внешкольного, дошкольного образования, преподавателей профессиональных училищ и колледжей.
«Для этой цели в декабре 2025 года было распределено 92 миллиарда, и в начале января эти средства были доведены до общин», — рассказал Лесовой.
Министр пояснил, что за счет этих средств планируется:
  • обеспечить повышение на 30% окладов педагогических работников общеобразовательных учреждений;
  • ликвидировать понижающий коэффициент, введенный с начала войны;
  • изменить расчетную наполняемость классов, что уже сделано;
  • изменить расчетную наполняемость классов на прифронтовых и приграничных территориях.
По словам Лесового, за январь выплата педагогам завершена.
«Мы знаем, что заработная плата по всей стране в шести общинах из 1450 общин не выплачена своевременно или не выплачена с надбавкой. Это в основном причины технические. Педагоги об этом проинформированы, и проблема будет решена на уровне общин в ближайшее время, потому что это их ответственность», — отметил министр.
Он добавил, что в 79% общин фиксируются уменьшение надбавки преподавателям средних учебных заведений за престижность на 10 и более процентов, что в определенной степени нивелирует повышение оклада.
Также идет работа над повышением заработной платы педагогам в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального высшего образования.
«83 общины не выплатили повышение. Но мы в коммуникации с областными военными администрациями и общинами сегодня, и констатируем факт, что все нас уверяют, и мы контролируем это, что в феврале-марте на сессиях местных советов планируется пересмотр местных бюджетов», — добавил Лесовой.

Доплаты учителям

В сентябре прошлого года Кабинет министров Украины принял решение о распределении 6,2 млрд. гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам. Средства пойдут на доплаты учителям.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что Кабмин утвердил новые правила выплат для педагогов. Изменения коснулись ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение.
По ее словам, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере одного должностного оклада. В настоящее время эта сумма составляет 3195 гривен. Кроме того, нормировано право местных органов власти устанавливать дополнительные виды и размеры доплат.
По материалам:
РБК-Україна
ЗарплатаМинобразования
