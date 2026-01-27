0 800 307 555
Повышение зарплат для учителей: в МОН рассказали, когда ждать денег

Личные финансы
20
Украинские учителя получат повышение зарплат на 30%
Украинские учителя получат повышение зарплат на 30%
Учителя по всей Украине уже в ближайшие недели начнут получать повышенную зарплату.
Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.
По его словам, правительство приняло политическое решение о повышении зарплаты учителей на 30% с 1 января 2026 года. Необходимые средства уже предусмотрены в госбюджете, а в начале января они были доведены до общин в составе образовательной субвенции — с учетом этого повышения.
Поэтому в ближайшие недели, а в отдельных общинах уже с этой недели, педагоги начнут видеть обновленные начисления в своих зарплатах.

Как формируется новая зарплата учителя

Заработная плата учителей по-прежнему состоит из государственной образовательной субвенции и доплат со стороны органов местного самоуправления. При этом государственное повышение не заменяет местные прибавки, а дополняет их, увеличивая базовую часть зарплаты.
В МОН подчеркивают: важно, чтобы во время январских начислений все составляющие были учтены корректно так, чтобы каждый учитель реально почувствовал заявленное повышение.

МОН будет сопровождать процесс в общинах

Министерство образования и науки заявляет об открытости для сотрудничества с общинами. В случае вопросов или потребности в уточнениях по начислениям местные власти могут обратиться за консультациями в МОН в рабочее время по телефону (044) 481−47−85.
В МОН подчеркивают: достойная оплата труда учителей — это совместная работа государства и местного самоуправления. Министерство и дальше будет сопровождать процесс, чтобы решение о повышении зарплат на 30% было реализовано корректно и в полном объеме для всех педагогов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
