«Нацкешбэк» и «Зимняя поддержка»: в НАПК напомнили, кто должен задекларировать полученные средства

Публичные служащие, получавшие средства по программам поддержки, обязаны задекларировать эти выплаты как доходы.

В 2025 году правительство продлило действие государственных программ социальной поддержки украинцев — «Кешбэк Сделано в Украине» (Национальный кешбэк), « єПідтримка " и «Зимняя поддержка». Публичные служащие, воспользовавшиеся этими программами и получившие денежные средства, обязаны отобразить их в ежегодной декларации.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Где указывать средства в декларации

Средства, полученные в рамках программ «Национальный кеэшбэк», «єПідтримка» и «Зимняя поддержка», необходимо указывать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.

При выборе вида дохода («єПідтримка», «Зимняя поддержка», «Национальный кешбэк «Сделано в Украине»)) информация об источнике выплат в декларации подтягивается автоматически.





Отдельно в НАПК напомнили о разовой натуральной помощи «Пакет малыша». Она подлежит декларированию только в случае монетизации, то есть если получена в денежной форме.

Также в НАПК подчеркнули, что в разделе 12.1 декларации декларант должен указать данные о банке, в котором открыт карточный счет для зачисления социальных выплат в рамках соответствующих государственных программ.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства проводит оценку программы «Национальный кешбэк». Ведомство анализирует первый год действия программы и результаты в разных областях, чтобы уточнить параметры работы программы в дальнейшем.

В рамках программы покупатели получают 10% компенсацию стоимости товаров украинского производства. Максимальный объем кешбэка составляет 3000 грн в месяц.

