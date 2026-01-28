Отказ в регистрации ВПЛ — какие могут быть основания
Получение справки внутренне перемещенного лица дает доступ к социальным гарантиям и помощи. Однако на практике заявители часто сталкиваются с отказами в регистрации ВПЛ. Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, в каких случаях такой отказ является законным, а когда его можно и стоит обжаловать.
Законные основания отказа в регистрации ВПЛ
Отсутствуют обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение
Закон признает внутренне перемещенными лиц, вынужденных покинуть место жительства из-за вооруженного конфликта, временной оккупации, массового насилия, нарушений прав человека или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
В то же время, самих этих обстоятельств недостаточно. Обязательным является перемещение с территорий, на которых ведутся боевые действия, или с временно оккупированных, относительно которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации. Список таких территорий утвержден соответствующим приказом Минразвития.
Отдельно следует обратить внимание: независимо от факта перемещения право на справку ВПЛ имеют лица, жилье которых было уничтожено или повреждено до состояния непригодного для проживания в результате вооруженной агрессии, при наличии документального подтверждения.
Предоставление заведомо ложных сведений
Основанием для отказа является наличие у государственных органов информации о предоставлении заявителем ложных данных. Например, использование поддельных документов, якобы подтверждающих проживание на территории боевых действий.
Следует помнить, что такие действия могут иметь не только административные, но и уголовно-правовые последствия — отказ в выдаче справки может сопровождаться уголовным преследованием.
Утрата документов, удостоверяющих личность
При отсутствии оригинала паспорта личность можно подтвердить с помощью е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу, документа или справки о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины.
Если же ни одного из этих документов нет и установить личность невозможно, отказ в регистрации ВПЛ законный — до момента восстановления документов.
Отсутствие регистрации места жительства и доказательств фактического жительства
Если заявитель не имеет регистрации места жительства, он может подтвердить факт проживания на соответствующей территории другими документами. Это могут быть справки ОК-5 или ОК-7, договор аренды, военный билет, трудовая книжка, документы о праве собственности на имущество, документы об образовании
и т. д.
В случае предоставления таких доказательств, подтверждающих проживание на территории до момента перемещения, отказ в выдаче справки ВПЛ — незаконный.
Предоставленные доказательства не подтверждают проживание до момента перемещения
Отказ будет правомерным, если документы, поданные заявителем, не подтверждают проживание на соответствующей территории именно до начала обстоятельств, повлекших за собой перемещение. К примеру, если договор аренды свидетельствует о проживании в 2020—2021 годах, а не на момент начала боевых действий.
Что делать в случае незаконного отказа
В случае отказа обязательно следует требовать его в письменной форме. Предоставление административной услуги всегда завершается либо ее предоставлением, либо письменным отказом. Устный отказ не имеет юридической силы и не подлежит обжалованию.
Ранее мы рассказывали, кто имеет право встать на квартирный учет, где это делать и какие документы нужны.
