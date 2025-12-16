Отменят ли выплаты ВПЛ, если взять ипотеку Сегодня 12:06 — Личные финансы

Отменят ли выплаты ВПЛ, если взять ипотеку

Многие внутренние переселенцы опасаются, что ипотека на жилье автоматически приведет к потере выплат для ВПЛ. На самом деле, все зависит не только от факта покупки, а от конкретных условий, которые предусматривает законодательство.

Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, что нужно знать об этом.

Общие правила: когда помощь может не назначаться или прекращаться

Согласно Порядку предоставления помощи на проживание ВПЛ, право на выплаты оценивается по совокупности критериев. Помощь может не назначаться или быть прекращена, если, в частности:

в собственности есть жилье на подконтрольной территории, пригодное для проживания;

в течение определенного периода было приобретено жилье, квартира, дом или земельный участок на сумму более 100 000 грн.

В то же время сама по себе сумма покупки не является единственным решающим фактором — важен источник средств и правовой статус имущества, говорят юристы.

На что обращать внимание при оформлении ипотеки, чтобы не потерять выплаты ВПЛ

1. Сколько составляет первый взнос

Если жилье приобретено в кредит, оно не считается основанием для прекращения помощи ВПЛ при условии, что первый взнос по кредиту, уплаченный членом семьи, составлял менее 100 000 грн.

То есть покупка жилья в ипотеку с первым взносом до 100 000 грн автоматически не лишает права на выплаты. Однако необходимо учитывать и другие обстоятельства, которые могут иметь значение при проверке.

Отдельно следует хранить все платежные документы, кредитный договор и расчеты — в случае спора они будут подтверждать размер первого взноса и источник средств.

2. Есть ли в собственности другое жилье на подконтрольной территории и пригодно ли жилье для проживания

Если есть другая собственность (например, квартира в городе, не в зоне боевых действий) — на это обратят внимание.

Еще один важный аспект — состояние приобретенного жилья. Собственность влияет на выплаты, если она пригодна для проживания. Если дом или квартира официально признаны непригодными для проживания, они не учитываются при оценке права на помощь ВПЛ.

Основанием для этого является:

акт органа местных властей о непригодности жилья;

или внесение объекта в Реестр поврежденного или уничтоженного имущества.

Важно понимать: формулировка «требует ремонта» сама по себе не достаточна. Необходим официальный документ, подтверждающий непригодность жилья для проживания.

3. Площадь жилья

Если площадь на одного члена семьи меньше 13,65 кв. м, наличие такого жилья не приведет к потере помощи на ВПЛ.

Что следует сделать, чтобы не потерять выплаты

Перед подписанием кредитного договора целесообразно:

узнать точный размер первого взноса и зафиксировать документально;

сохранять все договоры и подтверждения платежей;

в случае повреждения жилья в результате боевых действий инициировать оформление акта непригодности или внесение объекта в Реестр поврежденного имущества.

Несоблюдение этих шагов может привести к тому, что соответствующие обстоятельства не будут учтены, что создает риск прекращения или отказа в выплатах ВПЛ.

