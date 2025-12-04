2 миллиона на жилье для ВПЛ: хватит ли денег на всех заявителей Сегодня 09:06 — Недвижимость

В Украине запустили механизм жилищных ваучеров для ВПЛ, но вопрос финансирования остается открытым: в бюджете-2026 заложены средства только на часть потребностей, а сами выплаты начнутся не раньше следующего года.

Пока идет техническая и организационная настройка программы, объемы заявлений уже показывают: ресурсов понадобится значительно больше, чем запланировано.

Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции «Слуга Народа» Павел Фролов.

Бешеный спрос сразу после запуска

ВПЛ начали массово подавать заявки на жилищные ваучеры за утраченное жилье на ВОТ практически сразу после того, как у «Дії» открылась техническая возможность подачи — 1 декабря.

По данным координатора программы Минразвития, за первые почти два дня поступило более 10 тыс. заявлений от защитников из числа ВПЛ, ранее проживавших на временно оккупированных территориях. И эта цифра растет каждый час.

Хватит ли средств

В проекте госбюджета на 2026 год, который еще предстоит принять Верховной Раде, на программу запланировано 14 млрд грн. Эти средства позволят обеспечить ваучерами около 7 тыс. семей ВПЛ.

Однако это лишь часть потенциальной потребности, учитывая масштабы поданных заявлений уже на старте.

Фактические выплаты по ваучерам стартуют в 2026 году. Сейчас идет тестирование функционала приема и обработки заявлений, и до завершения всех технических процедур воспользоваться самим ваучером невозможно.

По словам Фролова, заложенное финансирование на 2026 год уже сейчас не покрывает даже количество заявителей, зафиксированное в первые дни работы программы. Поэтому правительство должно найти дополнительные ресурсы, особенно если программу расширят и другие категории ВПЛ.

