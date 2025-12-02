Сколько стоит недвижимость в Румынии: самые дорогие и самые дешевые города Сегодня 17:00 — Недвижимость

Румынский рынок жилья показывает значительную ценовую вариацию, что делает его привлекательным для разных категорий покупателей. Каждый город имеет свои особенности, влияющие на формирование цен и интерес у потенциальных инвесторов и покупателей.

Однако цены существенно разнятся в зависимости от города и типа недвижимости.

Самые дорогие города:

Клуж-Напока — 2 165 евро/кв.м. Это высокоразвитый город с мощным IT-сектором и большим спросом на жилье;

Бухарест — 1 676 евро/кв.м. Столица Румынии, где цены растут из-за большого спроса и экономической активности.

Средний ценовой сегмент:

Брашов, Констанца, Сибиу — примерно 1 400−1 500 евро/кв.м. Эти города популярны среди туристов и инвесторов;

Тимишоара, Крайова, Яссы — 1 300−1 400 евро/кв.м. Это крупные промышленные и образовательные центры.

Самые дешевые города:

Быстрица — 1012 евро/кв.м. Один из самых дешевых регионов, но с ограниченными перспективами работы.

Принимая во внимание варианты инвестирования, стоит посмотреть на недвижимость в Румынии в городах второго эшелона. Они предлагают равновесное соотношение доступности и потенциала.

Кто может покупать недвижимость в Румынии

Законодательство Румынии предоставляет гражданам Украины равные возможности с жителями Европейского Союза по приобретению объектов недвижимости. Инвестиционный портфель может включать в себя как жилые помещения, так и коммерческие площади.

Румыния — страна с относительно доступными условиями ипотечного кредитования. Необходимо иметь вид на жительство, подтверждение стабильного дохода и позитивную кредитную историю. Первоначальный взнос может составлять от 15% стоимости недвижимости.

Условия и требования

Условия и требования включают:

вид на жительство;

подтверждение стабильного дохода;

положительная кредитная история;

начальный взнос от 15% стоимости недвижимости;

ипотека в румынских леях или евро;

продолжительность ипотеки до 30 лет;

относительно доступные условия кредитования.

Какие документы необходимы

Пакет документов для покупки жилья следующий:

паспорт (заграничный);

вид на жительство. Беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Румынии, например временную защиту;

справка о доходах (выписка из банковского счета за последние месяцы);

налоговая декларация;

трудовой договор;

документы, подтверждающие кредитную историю (выписка из кредитного реестра);

подтверждение наличия первого взноса (минимум 30% стоимости недвижимости).

Особенности для украинских беженцев

Беженцы могут получать временную защиту, позволяющую находиться в стране и работать, но для получения ипотеки часто нужно доказать финансовую стабильность.

Также для беженцев есть возможность доступа к упрощенной процедуре. К примеру, OTP Bank в Румынии предлагает упрощенные условия для украинцев, включая поддержку в процессе оформления документов и кредитования.

Следовательно, украинские беженцы могут получать ипотеку в Румынии, но им нужно отвечать общим требованиям к иностранцам и иметь стабильное финансовое состояние.

