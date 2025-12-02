Сколько стоит недвижимость в Румынии: самые дорогие и самые дешевые города
Румынский рынок жилья показывает значительную ценовую вариацию, что делает его привлекательным для разных категорий покупателей. Каждый город имеет свои особенности, влияющие на формирование цен и интерес у потенциальных инвесторов и покупателей.
Однако цены существенно разнятся в зависимости от города и типа недвижимости.
Самые дорогие города:
- Клуж-Напока — 2 165 евро/кв.м. Это высокоразвитый город с мощным IT-сектором и большим спросом на жилье;
- Бухарест — 1 676 евро/кв.м. Столица Румынии, где цены растут из-за большого спроса и экономической активности.
Средний ценовой сегмент:
- Брашов, Констанца, Сибиу — примерно 1 400−1 500 евро/кв.м. Эти города популярны среди туристов и инвесторов;
- Тимишоара, Крайова, Яссы — 1 300−1 400 евро/кв.м. Это крупные промышленные и образовательные центры.
Самые дешевые города:
- Быстрица — 1012 евро/кв.м. Один из самых дешевых регионов, но с ограниченными перспективами работы.
Принимая во внимание варианты инвестирования, стоит посмотреть на недвижимость в Румынии в городах второго эшелона. Они предлагают равновесное соотношение доступности и потенциала.
Кто может покупать недвижимость в Румынии
Законодательство Румынии предоставляет гражданам Украины равные возможности с жителями Европейского Союза по приобретению объектов недвижимости. Инвестиционный портфель может включать в себя как жилые помещения, так и коммерческие площади.
Румыния — страна с относительно доступными условиями ипотечного кредитования. Необходимо иметь вид на жительство, подтверждение стабильного дохода и позитивную кредитную историю. Первоначальный взнос может составлять от 15% стоимости недвижимости.
Условия и требования
Условия и требования включают:
- вид на жительство;
- подтверждение стабильного дохода;
- положительная кредитная история;
- начальный взнос от 15% стоимости недвижимости;
- ипотека в румынских леях или евро;
- продолжительность ипотеки до 30 лет;
- относительно доступные условия кредитования.
Какие документы необходимы
Пакет документов для покупки жилья следующий:
- паспорт (заграничный);
- вид на жительство. Беженцы должны иметь разрешение на пребывание в Румынии, например временную защиту;
- справка о доходах (выписка из банковского счета за последние месяцы);
- налоговая декларация;
- трудовой договор;
- документы, подтверждающие кредитную историю (выписка из кредитного реестра);
- подтверждение наличия первого взноса (минимум 30% стоимости недвижимости).
Особенности для украинских беженцев
Беженцы могут получать временную защиту, позволяющую находиться в стране и работать, но для получения ипотеки часто нужно доказать финансовую стабильность.
Также для беженцев есть возможность доступа к упрощенной процедуре. К примеру, OTP Bank в Румынии предлагает упрощенные условия для украинцев, включая поддержку в процессе оформления документов и кредитования.
Следовательно, украинские беженцы могут получать ипотеку в Румынии, но им нужно отвечать общим требованиям к иностранцам и иметь стабильное финансовое состояние.
Читайте о других странах в нашей статье: Первый взнос или нулевой заем: какие варианты покупки жилья за рубежом
Также мы писали ранее обо всех нюансах жизни в Румынии, сравните, как изменились цены с 2023 года — статья по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько стоит недвижимость в Румынии: самые дорогие и самые дешевые города
Будут ли действовать новые правила для покупателей недвижимости с 2026 года
Как иностранцу купить недвижимость в Италии: налоги, документы, ипотека
Как купить жилье в Испании: налоги и процентные ставки
Арендованные квартиры в Киеве подешевели — цены по районам
Где в мире цены на покупку жилья и аренду выросли быстрее всего за последние 10 лет (инфографика)