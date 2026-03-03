Конфликт на Ближнем Востоке ударил по Дубаю: что с ценами на жилье Сегодня 18:49 — Недвижимость

Недвижимость в Дубае

Рынок недвижимости Дубая начал 2026 год на позитивной ноте после трех лет активного роста. Однако новая волна геополитической напряженности из-за кризиса в Иране заставила инвесторов действовать более осторожно.

В то же время упали цены в гостиничном секторе. Номера у Burj Al Arab подешевели примерно на 58%, в Atlantis The Royal — на 57%, в Armani Hotel — более чем на 50% по сравнению с предыдущими тарифами. Снижение стоимости стало попыткой поддержать заполняемость на фоне сокращения туристического потока, пишет 24 Канал.

По данным платформы Booking , самые большие скидки предлагают Fashion Avenue Dubai Mall, теперь ночь там стоит от 600 долларов, хотя полная стоимость составляет почти 900 долларов.

Покупатели откладывают решение

Брокеры сообщают об изменении поведения клиентов. По их словам, активность сохраняется, однако процесс принятия решений замедлился.

«Мы не видим паники, но есть явная пауза в принятии решений. Один из моих клиентов только что отказался от сделки. несколько клиентов попросили отложить подписание, пока не будет больше ясности. Посещение объектов уменьшилось по сравнению с январем», — отмечают брокеры.

Некоторые сделки были избирательно отменены, а брокеры предупреждают: если конфликт затянется, процесс закрытия сделок может еще больше замедлиться.

Рынок зависит от глобального капитала

Эксперты отмечают, что жилищный сегмент Дубая тесно связан с международными потоками капитала, поэтому чувствительно реагирует на геополитические риски.

«На этом этапе влияние на рынок недвижимости ОАЭ было скорее обусловлено настроениями, чем структурным», — сказал Амит Гоэнка, директор по управлению капиталом Miziz Rеsource.

Он добавил, что диверсифицированная экономика региона, «сильная регуляторная база и постоянный приток мирового капитала» могут поддержать рынок.

По оценкам участников рынка, граждане Индии и нерезиденты индийского происхождения обеспечивают около 25−50% оффшорных жилищных сделок на отдельных микрорынках. Хотя состоятельные инвесторы обычно мыслят долгосрочно, даже они ожидают большей определенности перед новыми вложениями.

Премиум-сегмент держится

В сегменте элитной недвижимости активность сохраняется, однако переговоры ужесточились.

«Покупатели роскошных объектов все еще активны, но никто не спешит», — отметил дубайский застройщик на условиях анонимности.

В то же время , строительные проекты в Дубае продолжают реализовываться без остановок. Несмотря на временные перебои с авиасообщением в регионе, признаков приостановки девелоперских работ нет.

Ожидание быстрой стабилизации

Часть участников рынка считает, что пауза будет краткосрочной.

«Мы ожидаем, что рынок поглотит этот шок и возобновит нормальную скорость транзакций до конца этой недели. Для разумного капитала, который сейчас остается в стороне, любое краткосрочное влияние на ценообразование не является сдерживающим фактором — это четкая возможность для покупки», — сказал генеральный директор дубайской компании Риту Кант Оджа.

Таким образом, рынок недвижимости Дубая сохраняет активность, но инвесторы действуют более осторожно, ожидая развития событий в регионе.

