0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Конфликт на Ближнем Востоке ударил по Дубаю: что с ценами на жилье

Недвижимость
66
Недвижимость в Дубае
Недвижимость в Дубае
Рынок недвижимости Дубая начал 2026 год на позитивной ноте после трех лет активного роста. Однако новая волна геополитической напряженности из-за кризиса в Иране заставила инвесторов действовать более осторожно.
Об этом пишет Times of India.
В то же время упали цены в гостиничном секторе. Номера у Burj Al Arab подешевели примерно на 58%, в Atlantis The Royal — на 57%, в Armani Hotel — более чем на 50% по сравнению с предыдущими тарифами. Снижение стоимости стало попыткой поддержать заполняемость на фоне сокращения туристического потока, пишет 24 Канал.
По данным платформы Booking, самые большие скидки предлагают Fashion Avenue Dubai Mall, теперь ночь там стоит от 600 долларов, хотя полная стоимость составляет почти 900 долларов.

Покупатели откладывают решение

Брокеры сообщают об изменении поведения клиентов. По их словам, активность сохраняется, однако процесс принятия решений замедлился.
«Мы не видим паники, но есть явная пауза в принятии решений. Один из моих клиентов только что отказался от сделки. несколько клиентов попросили отложить подписание, пока не будет больше ясности. Посещение объектов уменьшилось по сравнению с январем», — отмечают брокеры.
Некоторые сделки были избирательно отменены, а брокеры предупреждают: если конфликт затянется, процесс закрытия сделок может еще больше замедлиться.

Рынок зависит от глобального капитала

Эксперты отмечают, что жилищный сегмент Дубая тесно связан с международными потоками капитала, поэтому чувствительно реагирует на геополитические риски.
«На этом этапе влияние на рынок недвижимости ОАЭ было скорее обусловлено настроениями, чем структурным», — сказал Амит Гоэнка, директор по управлению капиталом Miziz Rеsource.
Читайте также
Он добавил, что диверсифицированная экономика региона, «сильная регуляторная база и постоянный приток мирового капитала» могут поддержать рынок.
По оценкам участников рынка, граждане Индии и нерезиденты индийского происхождения обеспечивают около 25−50% оффшорных жилищных сделок на отдельных микрорынках. Хотя состоятельные инвесторы обычно мыслят долгосрочно, даже они ожидают большей определенности перед новыми вложениями.

Премиум-сегмент держится

В сегменте элитной недвижимости активность сохраняется, однако переговоры ужесточились.
«Покупатели роскошных объектов все еще активны, но никто не спешит», — отметил дубайский застройщик на условиях анонимности.
Читайте также
В то же время , строительные проекты в Дубае продолжают реализовываться без остановок. Несмотря на временные перебои с авиасообщением в регионе, признаков приостановки девелоперских работ нет.

Ожидание быстрой стабилизации

Часть участников рынка считает, что пауза будет краткосрочной.
«Мы ожидаем, что рынок поглотит этот шок и возобновит нормальную скорость транзакций до конца этой недели. Для разумного капитала, который сейчас остается в стороне, любое краткосрочное влияние на ценообразование не является сдерживающим фактором — это четкая возможность для покупки», — сказал генеральный директор дубайской компании Риту Кант Оджа.
Таким образом, рынок недвижимости Дубая сохраняет активность, но инвесторы действуют более осторожно, ожидая развития событий в регионе.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЖилая недвижимостьИнвестиции в недвижимостьРынок недвижимости
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems