Из-за энергокризиса спрос на вторичном рынке жилья в Киеве снизился на 40%

Недвижимость
61
Энергокризис заморозил рынок жилья
Энергокризис заморозил рынок жилья, Фото: freepik
На фоне энергокризиса в Киеве спрос на вторичном рынке жилья зимой 2026 года снизился примерно на 40%. В пострадавших домах возможна коррекция цен в пределах 5−15%, однако риэлторы не фиксируют массовое удешевление — рынок перешел в режим паузы и выборочных сделок.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Квартиры без тепла не продаются

В то же время проблема заключается не только в уменьшении количества покупателей, но и в дефиците объектов, отвечающих новым требованиям по энергостойкости, сообщают риэлторы.
По словам совладельца агентства недвижимости FLATPRIME Алексея Говоруна, квартиры в домах без тепла фактически потеряли привлекательность и даже значительный дисконт не стимулирует спрос. Большинство владельцев в таких объектах предпочитают снимать жилье с продаж и ждать стабилизации ситуации.
Владелец АН Profi Realt Роман Савченко отмечает, что в январе из-за обстрелов и перебоев с электро- и теплоснабжением многие киевляне временно выехали из города, отложив сделки.
В первые недели февраля рынок начал постепенно оживать, однако активность остается ниже привычной.
CEO агентства La Vida Ярослав Оршак добавляет, что локально спрос, особенно на аренду в проблемных районах, снизился на 10−35%, а сегмент покупки скорее находится в состоянии паузы и торгов.
Потенциальная коррекция цен в пострадавших домах может составить 5−15% в зависимости от продолжительности проблем с теплом.
Риэлторы отмечают, что рынок не демонстрирует массового падения цен, а постепенно расслаивается: наибольший спрос сохраняется на дома с автономным отоплением, резервным питанием и эффективным управлением, в том числе с ОСМД.
Такие объекты продаются быстрее и часто без дисконта, в то время как проблемные дома могут оставаться «замороженными» по меньшей мере до следующего отопительного сезона.
По материалам:
Діло
Жилая недвижимостьРынок недвижимостиВторичный рынок
