Как сложная зима повлияла на планы украинцев по покупке жилья Сегодня 11:04 — Недвижимость

Сложная зима не остановила рынок недвижимости

Сложная ситуация в энергосистеме зимой 2025−2026 годов заставила часть украинцев пересмотреть подходы к выбору жилья и долгосрочные планы недвижимости.

По результатам опроса OLX Недвижимость большинство украинцев не меняли место жительства зимой, однако проблемы с энергоснабжением повлияли на приоритеты покупателей и арендаторов жилья.

Читайте также Аренда жилья в Германии: почему трудно найти квартиру

«Сложная зима не остановила рынок недвижимости, но несколько изменила приоритеты украинцев. Планы на покупку и продажу остались относительно стабильными, однако все больше респондентов рассматривают некоторые действия в ближайшие 1−3 года. Также изменяются критерии выбора жилья. Заметно растет запрос на автономность: отопление, водоснабжение, альтернативные источники питания».

По данным опроса:

38% респондентов проживают в собственном отдельном жилье;

16% живут вместе с родителями;

25% арендуют жилье самостоятельно;

14% арендуют жилье с партнером или друзьями;

4% проживают в общежитиях.

Большинство не меняли место жительства

Несмотря на сложную ситуацию с энерго-, водо- и теплоснабжением в декабре-феврале, подавляющее большинство (83%) не меняли место жительства. Однако часть респондентов все же искали альтернативные варианты:

арендовали жилье в другом населенном пункте (7%);

временно переезжали к друзьям или родственникам (6%);

арендовали другое жилье в своем городе (4%).

Планы по недвижимости

Нестабильная ситуация в стране не существенно изменила планы опрашиваемых в отношении недвижимости. До зимы 2026 года 24% планировали покупку или продажу. Сейчас показатели остаются близкими: 20% планируют покупку в 2026 году, 4% - планируют продажу.

В то же время изменилась доля тех, у кого были планы на ближайшие 1−3 года. К зиме 2026 года 28% респондентов откладывали покупку или продажу жилья. Сейчас этот показатель составляет 35%: из них 30% планируют на ближайшие 3 года покупку, 5% - продажу. Еще 40% не планируют никаких действий с недвижимостью.

Ситуация в энергосистеме

По результатам опроса, для 11% проблемы с энергоснабжением стали ключевым драйвером изменения решения о покупке или продаже жилья в 2026 году.

Респонденты отметили, что ситуация очень сильно на это повлияла.

18% ответили, что скорее повлияла;

30% - затруднились ответить на этот вопрос.

При этом 48% отметили, что она не повлияла или скорее не повлияла на их планы.

Относительно того, как именно ситуация повлияла на решение респондентов, наиболее частыми ответами являются отложения покупки (33%) и продажи (6%), о которых также было сказано выше. Среди прочего:

рассматривают другой город для покупки или аренды (33%);

изменили тип желаемого жилья (28%);

изменили бюджет (23%);

ускорили покупку из-за страха ухудшения условий (13%);

стали рассматривать аренду вместо покупки (12%).

Наиболее влиятельными факторами стали общая финансовая нестабильность (46%), отсутствие отопления или электроснабжения (42%), психологическая усталость и чувство нестабильности (40%), ощущение опасности в нынешнем месте проживания (34%), ухудшение условий проживания (24%) и другие.

Автономность стала важным критерием

Основными критериями выбора жилья респонденты отмечают цену, собственную финансовую состоятельность (74%) и район, инфраструктуру поблизости (45%). Третьим по популярности фактором стала автономность — 42%.

Среди прочего отметили также площадь и комнатность (40%), риски в плане безопасности и ситуация на фронте (32%), наличие государственных программ для поддержки покупателей жилья (22%).

Под автономностью чаще всего искатели подразумевают систему автономного отопления (64%), автономное водоснабжение (40%), оснащение жилья альтернативными источниками питания (35%). Важными остаются факторы безопасности: защищенность территории (29%), наличие укрытия вблизи жилья (24%).

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на подсчеты ЛУН и Work.ua писал , что покупка жилья становится недостижимой для многих украинцев.

Так, для менеджера по продаже квартира в Харькове «стоит» 2,6-летней зарплаты, тогда как во Львове или Ужгороде — более 6 лет работы. Для бухгалтера разрыв еще больше: от 3,5 лет в Харькове до 8−9 лет в западных городах. А для представителей низкооплачиваемых профессий ситуация критическая. Уборщикам в Киеве придется откладывать весь годовой доход 14 лет, во Львове — более 15 лет. Фактически без посторонней поддержки это недостижимая цель.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.