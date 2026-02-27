0 800 307 555
ру
Как сложная зима повлияла на планы украинцев по покупке жилья

Недвижимость
Сложная зима не остановила рынок недвижимости
Сложная зима не остановила рынок недвижимости
Сложная ситуация в энергосистеме зимой 2025−2026 годов заставила часть украинцев пересмотреть подходы к выбору жилья и долгосрочные планы недвижимости.
По результатам опроса OLX Недвижимость большинство украинцев не меняли место жительства зимой, однако проблемы с энергоснабжением повлияли на приоритеты покупателей и арендаторов жилья.
«Сложная зима не остановила рынок недвижимости, но несколько изменила приоритеты украинцев. Планы на покупку и продажу остались относительно стабильными, однако все больше респондентов рассматривают некоторые действия в ближайшие 1−3 года. Также изменяются критерии выбора жилья. Заметно растет запрос на автономность: отопление, водоснабжение, альтернативные источники питания».
По данным опроса:
  • 38% респондентов проживают в собственном отдельном жилье;
  • 16% живут вместе с родителями;
  • 25% арендуют жилье самостоятельно;
  • 14% арендуют жилье с партнером или друзьями;
  • 4% проживают в общежитиях.

Большинство не меняли место жительства

Несмотря на сложную ситуацию с энерго-, водо- и теплоснабжением в декабре-феврале, подавляющее большинство (83%) не меняли место жительства. Однако часть респондентов все же искали альтернативные варианты:
  • арендовали жилье в другом населенном пункте (7%);
  • временно переезжали к друзьям или родственникам (6%);
  • арендовали другое жилье в своем городе (4%).

Планы по недвижимости

Нестабильная ситуация в стране не существенно изменила планы опрашиваемых в отношении недвижимости. До зимы 2026 года 24% планировали покупку или продажу. Сейчас показатели остаются близкими: 20% планируют покупку в 2026 году, 4% - планируют продажу.
В то же время изменилась доля тех, у кого были планы на ближайшие 1−3 года. К зиме 2026 года 28% респондентов откладывали покупку или продажу жилья. Сейчас этот показатель составляет 35%: из них 30% планируют на ближайшие 3 года покупку, 5% - продажу. Еще 40% не планируют никаких действий с недвижимостью.

Ситуация в энергосистеме

По результатам опроса, для 11% проблемы с энергоснабжением стали ключевым драйвером изменения решения о покупке или продаже жилья в 2026 году.
Респонденты отметили, что ситуация очень сильно на это повлияла.
  • 18% ответили, что скорее повлияла;
  • 30% - затруднились ответить на этот вопрос.
При этом 48% отметили, что она не повлияла или скорее не повлияла на их планы.
Относительно того, как именно ситуация повлияла на решение респондентов, наиболее частыми ответами являются отложения покупки (33%) и продажи (6%), о которых также было сказано выше. Среди прочего:
  • рассматривают другой город для покупки или аренды (33%);
  • изменили тип желаемого жилья (28%);
  • изменили бюджет (23%);
  • ускорили покупку из-за страха ухудшения условий (13%);
  • стали рассматривать аренду вместо покупки (12%).
Наиболее влиятельными факторами стали общая финансовая нестабильность (46%), отсутствие отопления или электроснабжения (42%), психологическая усталость и чувство нестабильности (40%), ощущение опасности в нынешнем месте проживания (34%), ухудшение условий проживания (24%) и другие.

Автономность стала важным критерием

Основными критериями выбора жилья респонденты отмечают цену, собственную финансовую состоятельность (74%) и район, инфраструктуру поблизости (45%). Третьим по популярности фактором стала автономность — 42%.
Среди прочего отметили также площадь и комнатность (40%), риски в плане безопасности и ситуация на фронте (32%), наличие государственных программ для поддержки покупателей жилья (22%).
Под автономностью чаще всего искатели подразумевают систему автономного отопления (64%), автономное водоснабжение (40%), оснащение жилья альтернативными источниками питания (35%). Важными остаются факторы безопасности: защищенность территории (29%), наличие укрытия вблизи жилья (24%).
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на подсчеты ЛУН и Work.ua писал, что покупка жилья становится недостижимой для многих украинцев.
Так, для менеджера по продаже квартира в Харькове «стоит» 2,6-летней зарплаты, тогда как во Львове или Ужгороде — более 6 лет работы. Для бухгалтера разрыв еще больше: от 3,5 лет в Харькове до 8−9 лет в западных городах. А для представителей низкооплачиваемых профессий ситуация критическая. Уборщикам в Киеве придется откладывать весь годовой доход 14 лет, во Львове — более 15 лет. Фактически без посторонней поддержки это недостижимая цель.
Алена Листунова
Payment systems