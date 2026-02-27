Аренда жилья в Германии: почему трудно найти квартиру Сегодня 08:00 — Недвижимость

В последние годы арендовать квартиру в одном из крупных городов Германии — настоящее испытание. Выгодные предложения разлетаются моментально, даже если пользоваться платными сервисами.

Причины

Спрос на жилье в Германии превышает предложение. Чтобы рынок вошел в равновесие, в 2021—2025 году необходимо было вводить в эксплуатацию по 372,6 тысяч новых квартир, а в течение следующих пяти лет — по 302 тысячи, пишет dw.com

Однако фактически жилья строится гораздо меньше.

В 2022 и 2023 годах немецкие застройщики сдавали примерно по 294,4 тысячи новых квартир, а в 2024 году сдали всего 251,9 тысячи, то есть почти на 15% меньше, следует из данных Федерального статистического ведомства Германии (Destatis), которые изучила DW. Это самый низкий результат за более чем десятилетие.

Согласно экспертным оценкам, объемы ввода в эксплуатацию жилья должны сократиться снова. Так, эксперты IW ожидали сдачи 235 тысяч новых квартир, а специалисты Института экономических исследований (ifo) давали еще более скромную оценку — 205 тысяч.

Рынок аренды жилья

Фактически рынок аренды жилья в Германии поделен на два сегмента:

старый фонд, где цены и их рост регулируют власти,

и почти свободный от регулирования сегмент новостроек и построек после капитального ремонта.

Но и в так называемых Altbau (домах старой застройки) найти квартиру по разумной цене становится все труднее — владельцы используют лазейки в законодательстве, чтобы сдавать жилье в старом фонде намного дороже.

Значительная часть предложений приходится на краткосрочную аренду меблированных квартир по ставкам, которые значительно выше стандартных.

По данным Инвестиционного банка Берлина (IBB), в среднем такие квартиры стоят вдвое дороже аналогичной без мебели. На искаженном рынке такая модель аренды превратилась в успешный бизнес. Значительную часть меблированных квартир через Airbnb и другие подобные сервисы сдают не владельцы, а агентства, управляющие сразу несколькими объектами.

На частных владельцев приходится лишь около четверти краткосрочных контрактов, вытекающих из исследования Института социального развития городов (IFSS).

Решение проблемы

Министерство юстиции предложило обязать арендодателей раскрывать, какую сумму они прибавляют к арендной плате за меблировку. Для полностью меблированных квартир планируется установить предел доплаты — не более 5% от арендной платы без учета расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Краткосрочные договоры аренды будут освобождаться от действия ограничений по ставке только в том случае, если жилье сдается максимум на шесть месяцев. Кроме того, ежегодное повышение арендной платы предлагается ограничить 3,5%.

Министерство юстиции Штефани Губиг рассчитывает, что закон, который введет эти правила, может быть принят уже летом.

Самые высокие цены на жилье зафиксированы в Мюнхене. В среднем квадратный метр в центре города стоит 11 233 евро, а за его пределами — 7 657 евро.

На втором месте по ценам на недвижимость — Дюссельдорф, где стоимость квадратного метра в центре составляет 8 429 евро и 4 497 евро за его пределами.

В Гамбурге квадратный метр в центральных районах обходится в среднем в 8042 евро, тогда как за пределами центра — 4694 евро.

Напомним, тысячи украинцев сейчас проживают в Германии на основании временной защиты в соответствии с § 24 Закона о пребывании иностранцев (AufenthG). За несколько лет многие из них уже успели интегрироваться: найти работу, выучить язык, отдать детей в школы. Поэтому вопрос получения немецкого гражданства становится все более актуальным.

Период легального пребывания в Германии со статусом временной защиты по § 24 засчитывается в общий срок проживания, необходимый для получения гражданства. Это означает, что годы, проведенные в стране на этом основании, не теряются для будущей натурализации.

