Риелторский рынок Украины требует урегулирования: что предлагают в правительстве

Недвижимость
Риелторский рынок Украины требует урегулирования: что предлагают в правительстве
Риелторский рынок Украины требует урегулирования: что предлагают в правительстве
В Верховной Раде нарабатывается законопроект, имеющий целью урегулировать деятельность риелторов в Украине.
Об этом сообщила член фракции «Слуга Народа», глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Для чего это

По ее словам, «главная задача этого документа — навести порядок на риелторском рынке, оставив на нем профессиональных и ответственных людей, чтобы потребители получали качественные услуги».
Сегодня никто не знает, сколько риелторов работает на рынке Украины. Даже ассоциации, объединяющие специалистов по недвижимости, приводят разные данные — от 45 до 80 тысяч. Те, кто себя считает профессиональным риелтором, говорят, что таких по всей Украине не более 2−3 тысяч.

Задача

Навести порядок на риелторском рынке, оставив на нем профессиональных и ответственных людей, — отметила политик.
По ее словам, те, кто не может предоставлять качественные услуги, не имеет квалификации, не платит налоги и т. д., не должны заниматься соответствующей деятельностью.
«В настоящее время ведутся активные дискуссии, какую модель выбрать, мы рассматриваем различные подходы. К примеру, в Европейском Союзе риелторская деятельность регламентируется определенными правилами на уровне государства, поэтому потребитель услуг максимально защищен. У нас не защищены ни те, кто продает квартиру или сдает ее в аренду, ни потребители риелторских услуг», — отметила депутат.

Что будет в законопроекте

Она добавила, что законопроект будет содержать целый ряд норм, которые максимально защитят потребителей.
«Мы даем ответы на вопрос, кто такой риелтор, как он попадает в среду риелторов, что входит в его обязанности, что он проверяет, что он предоставляет клиенту и какую ответственность несет перед клиентом. Потому что люди не должны платить за услугу, которую они не потребляли. Также мы пришли к выводу, что весь перечень вопросов должен закрывать человек, называющий себя риелтором, специалистом по недвижимости. Это довольно сложная деятельность, и для этого нужно иметь профессионалом, чтобы предоставлять качественные услуги», — подытожила парламентарий.
Напомним, в Европе снижается уровень владения жильем, все больше людей сознательно выбирают аренду вместо покупки.

Уровень владения жильем сокращается

Согласно исследованию, в почти половине опрошенных стран доля владельцев жилья уменьшается.
  • на 2% - в Великобритании, Франции, Германии, Румынии и Чехии;
  • на 3% - в Хорватии и Венгрии;
  • на 1% - в Греции;
  • на 9% - в Турции.

Почему европейцы не покупают жилье

Финансовые барьеры остаются важным фактором, но они не единственные. Среди тех, кто не планирует покупать жилье:
  • 53% удовлетворены текущими условиями проживания;
  • 21% не хотят брать на себя долгосрочные обязательства, связанные с владением недвижимостью;
  • 19% называют причиной высокую стоимость и первоначальные затраты.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жилья
