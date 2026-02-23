Риелторский рынок Украины требует урегулирования: что предлагают в правительстве Сегодня 15:00 — Недвижимость

Риелторский рынок Украины требует урегулирования: что предлагают в правительстве

В Верховной Раде нарабатывается законопроект, имеющий целью урегулировать деятельность риелторов в Украине.

Об этом сообщила член фракции «Слуга Народа», глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Читайте также Как блэкауты повлияли на рынок аренды в Киеве

Для чего это

По ее словам, «главная задача этого документа — навести порядок на риелторском рынке, оставив на нем профессиональных и ответственных людей, чтобы потребители получали качественные услуги».

Сегодня никто не знает, сколько риелторов работает на рынке Украины. Даже ассоциации, объединяющие специалистов по недвижимости, приводят разные данные — от 45 до 80 тысяч. Те, кто себя считает профессиональным риелтором, говорят, что таких по всей Украине не более 2−3 тысяч.

Задача

Навести порядок на риелторском рынке, оставив на нем профессиональных и ответственных людей, — отметила политик.

По ее словам, те, кто не может предоставлять качественные услуги, не имеет квалификации, не платит налоги и т. д. , не должны заниматься соответствующей деятельностью.

Читайте также Недвижимость на западе Украины: что происходит на рынке

«В настоящее время ведутся активные дискуссии, какую модель выбрать, мы рассматриваем различные подходы. К примеру, в Европейском Союзе риелторская деятельность регламентируется определенными правилами на уровне государства, поэтому потребитель услуг максимально защищен. У нас не защищены ни те, кто продает квартиру или сдает ее в аренду, ни потребители риелторских услуг», — отметила депутат.

Что будет в законопроекте

Она добавила, что законопроект будет содержать целый ряд норм, которые максимально защитят потребителей.

Читайте также Все больше европейцев сознательно выбирают аренду жилья вместо покупки

«Мы даем ответы на вопрос, кто такой риелтор, как он попадает в среду риелторов, что входит в его обязанности, что он проверяет, что он предоставляет клиенту и какую ответственность несет перед клиентом. Потому что люди не должны платить за услугу, которую они не потребляли. Также мы пришли к выводу, что весь перечень вопросов должен закрывать человек, называющий себя риелтором, специалистом по недвижимости. Это довольно сложная деятельность, и для этого нужно иметь профессионалом, чтобы предоставлять качественные услуги», — подытожила парламентарий.

Напомним, в Европе снижается уровень владения жильем, все больше людей сознательно выбирают аренду вместо покупки.

Уровень владения жильем сокращается

Согласно исследованию, в почти половине опрошенных стран доля владельцев жилья уменьшается.

на 2% - в Великобритании, Франции, Германии, Румынии и Чехии;

на 3% - в Хорватии и Венгрии;

на 1% - в Греции;

на 9% - в Турции.

Почему европейцы не покупают жилье

Финансовые барьеры остаются важным фактором, но они не единственные. Среди тех, кто не планирует покупать жилье:

53% удовлетворены текущими условиями проживания;

21% не хотят брать на себя долгосрочные обязательства, связанные с владением недвижимостью;

19% называют причиной высокую стоимость и первоначальные затраты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.