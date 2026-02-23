Где выросли цены на аренду жилья Сегодня 08:00 — Недвижимость

Где выросли цены на аренду жилья

В 2025 году в западных областях Украины значительно уменьшалось предложение жилья для аренды. В то же время возрос спрос на аренду.

Спрос на аренду жилья на западе Украины вырос в конце 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года. В то же время во Львовской области он снизился на 2%.

Западные области, где вырос спрос на аренду жилья

Волынская 17% Тернопольская 9% Ивано-Франковская 8% Закарпатская 6% Хмельницкая 5% Черновицкая 2%

Однако предложение на рынке недвижимости по аренде жилья снизилось за прошлый год. Наибольшее снижение предложения фиксируется в Черновицкой области.

Где уменьшилось количество свободного жилья для аренды

Ивано-Франковская 32% Львовская 27% Тернопольская 18% Закарпатская 16%

Что касается цен, то самая высокая стоимость аренды жилья фиксируется в Закарпатской области. Там средняя сумма на аренду составляет 18,5 тыс. грн. Вторую позицию занимает Львовская область со средней ценой 14,4 тыс. грн и Волынская область — 14 тыс. грн.

Локальные тренды и риски

Несмотря на то, что общий рынок недвижимости Украины все еще демонстрирует меньшую активность, чем до 2022 года, западные регионы отличаются сравнительно высокой стабильностью как в отношении цен, так и общей активности покупателей. Это подтверждается тем, что именно здесь цены на жилье и коммерческие объекты продолжают расти, в то время как в восточных и прифронтовых регионах они остаются стабильными или снижаются.

Это связано не только с сохранением физической безопасности, но и с тем, что запад Украины стал логистическим и социально-экономическим центром, где ВПЛ остаются на более длительный срок, бизнесы интегрируются в местные рынки труда, а инвесторы смотрят на долгосрочные перспективы.

Однако этот тренд сопровождается и рисками. К примеру, ограниченное предложение доступных квартир среднего сектора может сдерживать часть возможных покупателей, а рост цен может не соответствовать платежеспособности значительной части населения. Это создает потенциальное напряжение на рынке и риск медленного замирания части предложений. Читайте больше деталей в нашей статье —

В то же время в 2025—2026 годах на первичном рынке недвижимости формируется новый тренд, покупатели стали чаще выбирать квартиры с ремонтом от застройщика вместо инвестирования в жилье в состоянии «после строителей».

Недавно мы писали , что по состоянию на 17 февраля 2026 года средняя стоимость метра в новостройках Киева составляет $1310. За последние 6 месяцев цена увеличилась на 2% в долларах.

