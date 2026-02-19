0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Все больше европейцев сознательно выбирают аренду жилья вместо покупки

Личные финансы
1
Меньше всего заинтересованы в покупке жилья жители небольших городов
Меньше всего заинтересованы в покупке жилья жители небольших городов
В Европе снижается уровень владения жильем, все больше людей сознательно выбирают аренду вместо покупки.
Об этом пишет Euronews со ссылкой на исследование агентства недвижимости Re/Max Europe.

Уровень владения жильем сокращается

Согласно исследованию, почти в половине опрошенных стран доля владельцев жилья уменьшается.
Падение зафиксировано:
  • на 2% - в Великобритании, Франции, Германии, Румынии и Чехии;
  • на 3% - в Хорватии и Венгрии;
  • на 1% - в Греции;
  • на 9% - в Турции.
В то же время в некоторых странах Европы аренда уже является доминирующей формой проживания. Доля арендаторов составляет:
  • 48% - в Австрии;
  • 62% - в Швейцарии;
  • 63% - в Германии.
Значительные части арендаторов также зафиксированы в Испании (25%), Франции (36%) и Великобритании (27%).

Почему европейцы не покупают жилье

Финансовые барьеры остаются важным фактором, но они не единственные.
Среди тех, кто не планирует покупать жилье:
  • 53% удовлетворены текущими условиями проживания;
  • 21% не хотят брать на себя долгосрочные обязательства, связанные с владением недвижимостью;
  • 19% называют причиной высокой стоимости и первоначальных затрат.
В странах, в частности в Великобритании, Бельгии и Испании, регистрационные сборы и налоги могут составлять от 6% до 8% стоимости жилья.
Для части европейцев аренда представляет собой сознательный выбор. 16% респондентов отметили, что выбирают аренду из-за желания сохранять мобильность. В Мальте этот показатель достигает 50%, в Финляндии — 33%.
Меньше всего заинтересованы в покупке жилья жители небольших городов с населением до 10 тыс. человек. Так, 17% не планируют становиться владельцами. Среди жителей крупных городов таких 12%, среди жителей сельской местности — 14%.
Среди тех, кто не планирует покупку:
  • 49% городских жителей удовлетворены текущими условиями;
  • 52% жителей сел также не видят необходимости менять формат проживания.
Для части европейцев аренда является осознанным выбором.
Для части европейцев аренда является осознанным выбором., www.euronews.com

Сколько времени нужно копить на первый взнос

В среднем в Европе нужно 7,3 года, чтобы накопить денег на первый взнос. В Германии этот срок достигает 10 лет.
26% европейцев получили финансовую помощь от семьи на покупку первого жилья. В Греции этот показатель составляет 38%, в Литве — 36%. В Финляндии и Нидерландах — по 12%.
В среднем в Европе нужно 7,3 года, чтобы накопить средства на первый взнос.
В среднем в Европе нужно 7,3 года, чтобы накопить средства на первый взнос., www.euronews.com
В Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании доля тех, кто полагается на помощь семьи, колеблется в пределах 20−26%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что более половины украинцев планируют приобрести квартиру в 2026 году или в течение ближайших 5 лет. Треть украинцев собираются воспользоваться государственными программами. То есть большинству украинцев придется собирать деньги на первый взнос.
С зарплатой в 40−50 тыс./гривен можно позволить себе откладывать до 10 тыс. грн в месяц. Но средняя зарплата по Украине на ноябрь 2025 года составляет лишь немногим более 27 тыс. грн. Реально многие украинцы получают на руки еще меньше.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жильяПокупка квартиры
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems