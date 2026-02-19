Все больше европейцев сознательно выбирают аренду жилья вместо покупки Сегодня 21:08 — Личные финансы

В Европе снижается уровень владения жильем, все больше людей сознательно выбирают аренду вместо покупки.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на исследование агентства недвижимости Re/Max Europe.

Уровень владения жильем сокращается

Согласно исследованию, почти в половине опрошенных стран доля владельцев жилья уменьшается.

Падение зафиксировано:

на 2% - в Великобритании, Франции, Германии, Румынии и Чехии;

на 3% - в Хорватии и Венгрии;

на 1% - в Греции;

на 9% - в Турции.

В то же время в некоторых странах Европы аренда уже является доминирующей формой проживания. Доля арендаторов составляет:

48% - в Австрии;

62% - в Швейцарии;

63% - в Германии.

Значительные части арендаторов также зафиксированы в Испании (25%), Франции (36%) и Великобритании (27%).

Почему европейцы не покупают жилье

Финансовые барьеры остаются важным фактором, но они не единственные.

Среди тех, кто не планирует покупать жилье:

53% удовлетворены текущими условиями проживания;

21% не хотят брать на себя долгосрочные обязательства, связанные с владением недвижимостью;

19% называют причиной высокой стоимости и первоначальных затрат.

В странах, в частности в Великобритании, Бельгии и Испании, регистрационные сборы и налоги могут составлять от 6% до 8% стоимости жилья.

Для части европейцев аренда представляет собой сознательный выбор. 16% респондентов отметили, что выбирают аренду из-за желания сохранять мобильность. В Мальте этот показатель достигает 50%, в Финляндии — 33%.

Меньше всего заинтересованы в покупке жилья жители небольших городов с населением до 10 тыс. человек. Так, 17% не планируют становиться владельцами. Среди жителей крупных городов таких 12%, среди жителей сельской местности — 14%.

Среди тех, кто не планирует покупку:

49% городских жителей удовлетворены текущими условиями;

52% жителей сел также не видят необходимости менять формат проживания.

Сколько времени нужно копить на первый взнос

В среднем в Европе нужно 7,3 года, чтобы накопить денег на первый взнос. В Германии этот срок достигает 10 лет.

26% европейцев получили финансовую помощь от семьи на покупку первого жилья. В Греции этот показатель составляет 38%, в Литве — 36%. В Финляндии и Нидерландах — по 12%.

В Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании доля тех, кто полагается на помощь семьи, колеблется в пределах 20−26%.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что более половины украинцев планируют приобрести квартиру в 2026 году или в течение ближайших 5 лет. Треть украинцев собираются воспользоваться государственными программами. То есть большинству украинцев придется собирать деньги на первый взнос.

С зарплатой в 40−50 тыс./гривен можно позволить себе откладывать до 10 тыс. грн в месяц. Но средняя зарплата по Украине на ноябрь 2025 года составляет лишь немногим более 27 тыс. грн. Реально многие украинцы получают на руки еще меньше.

