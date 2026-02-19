Кабмин упростил аренду госимущества для размещения ВПЛ: помещение можно будет арендовать за 1 гривну в год Сегодня 16:28 — Личные финансы

Общественные организации получат помещение для ВПЛ почти бесплатно

Кабинет Министров упростил порядок аренды государственного и коммунального имущества для размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Такие условия упрощают доступ к свободным общежитиям, санаториям, тренировочным базам и другим помещениям и позволяют общинам быстрее обустраивать места временного проживания для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны», — отметила Свириденко.

Льготные условия аренды

Теперь организации, предоставляющие убежище ВПЛ, могут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях:

общественные объединения и благотворительные организации могут брать в аренду помещения для проживания ВПЛ по символической ставке — 0,01 от расчетной арендной платы ;

; государственные и коммунальные учреждения в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и социальной защиты могут арендовать имущество для размещения ВПЛ без аукциона — за 1 гривну в год за каждый объект ;

; хозяйствующие общества с государственной долей свыше 50% могут передавать свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения — также за 1 гривну в год.

