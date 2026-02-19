0 800 307 555
Кабмин упростил аренду госимущества для размещения ВПЛ: помещение можно будет арендовать за 1 гривну в год

Личные финансы
17
Общественные организации получат помещение для ВПЛ почти бесплатно
Кабинет Министров упростил порядок аренды государственного и коммунального имущества для размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Такие условия упрощают доступ к свободным общежитиям, санаториям, тренировочным базам и другим помещениям и позволяют общинам быстрее обустраивать места временного проживания для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны», — отметила Свириденко.

Льготные условия аренды

Теперь организации, предоставляющие убежище ВПЛ, могут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях:
  • общественные объединения и благотворительные организации могут брать в аренду помещения для проживания ВПЛ по символической ставке — 0,01 от расчетной арендной платы;
  • государственные и коммунальные учреждения в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и социальной защиты могут арендовать имущество для размещения ВПЛ без аукциона — за 1 гривну в год за каждый объект;
  • хозяйствующие общества с государственной долей свыше 50% могут передавать свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения — также за 1 гривну в год.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство запустило единую платформу зимних программ поддержки для граждан, ОСМД, бизнеса и общин. Ресурс объединяет существующие государственные инструменты помощи.
Также Кабинет Министров ввел ежегодную Премию для работников энергетической отрасли. Соответствующее решение предусматривает присуждение до 50 вознаграждений ежегодно в размере 200 тыс. грн каждое.
По материалам:
Finance.ua
ВПЛПереселенцыКабминАренда недвижимости
