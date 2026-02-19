lifecell расширил тариф для абонентов старшего поколения Сегодня 15:47 — Личные финансы

Подключить акционный тариф «Забота» могут исключительно пользователи от 55 лет

Мобильный оператор lifecell открыл возможность перехода на акционный тариф «Турбота» украинцам от 55 лет с сохранением своего номера через процедуру MNP.

Об этом говорится в прессрелизе от lifecell.

Тариф стоит 190 грн в месяц и будет сохранять стоимость до конца 2027 года.

Что включает тариф

Акционный тариф «Турбота» предусматривает:

безлимитные звонки в сети lifecell;

1000 минут других операторов по Украине;

20 ГБ интернета;

безлимитный доступ к популярным приложениям (YouTube, Viber, Facebook, TikTok и др.).

Для абонентов постарше доступны дополнительные опции, например «Тарифная подписка», позволяющая оплатить тариф сразу в год. При такой оплате ежемесячная стоимость снижается до 161,50 грн вместо стандартных 190 грн.

Как перейти на тариф с сохранением номера

Еще раз подчеркиваем, что подключить акционный тариф «Забота» могут исключительно пользователи от 55 лет.

Для перехода через MNP требуется:

Обратиться в магазин lifecell с паспортом для подтверждения возраста (список магазинов по ссылке). Подать заявку на перенос номера. Получить SIM-карту или eSIM (если поддерживает устройство).

Как отмечает мобильный оператор, тариф «Турбота» остается одним из наиболее доступных для абонентов, переходящих от других операторов.

Ранее мы сообщали , что мобильный оператор lifecell объявил об обновлении условий тарифных планов «Макси» и «Мега» для новых подключений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.