lifecell расширил тариф для абонентов старшего поколения

Подключить акционный тариф «Забота» могут исключительно пользователи от 55 лет
Мобильный оператор lifecell открыл возможность перехода на акционный тариф «Турбота» украинцам от 55 лет с сохранением своего номера через процедуру MNP.
Об этом говорится в прессрелизе от lifecell.
Тариф стоит 190 грн в месяц и будет сохранять стоимость до конца 2027 года.

Что включает тариф

Акционный тариф «Турбота» предусматривает:
  • безлимитные звонки в сети lifecell;
  • 1000 минут других операторов по Украине;
  • 20 ГБ интернета;
  • безлимитный доступ к популярным приложениям (YouTube, Viber, Facebook, TikTok и др.).
Для абонентов постарше доступны дополнительные опции, например «Тарифная подписка», позволяющая оплатить тариф сразу в год. При такой оплате ежемесячная стоимость снижается до 161,50 грн вместо стандартных 190 грн.

Как перейти на тариф с сохранением номера

Еще раз подчеркиваем, что подключить акционный тариф «Забота» могут исключительно пользователи от 55 лет.
Для перехода через MNP требуется:
  1. Обратиться в магазин lifecell с паспортом для подтверждения возраста (список магазинов по ссылке).
  2. Подать заявку на перенос номера.
  3. Получить SIM-карту или eSIM (если поддерживает устройство).
Как отмечает мобильный оператор, тариф «Турбота» остается одним из наиболее доступных для абонентов, переходящих от других операторов.
Ранее мы сообщали, что мобильный оператор lifecell объявил об обновлении условий тарифных планов «Макси» и «Мега» для новых подключений.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Lifecell
