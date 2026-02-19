Каждому седьмому работнику «урезали» зарплату — данные 2025 года Сегодня 12:02 — Личные финансы

В 2025 году 15% работников столкнулись с уменьшением зарплаты

В 2025 году экономические реалии вынудили часть компаний пересмотреть расходы на персонал. В результате сокращение зарплаты коснулось 15% работников.

Такие данные содержит исследование «Барометр рынка труда 2025. Прогнозы на 2026 год», проведенное GRC.ua.

Приоритеты бизнеса

В 2025 году сохранение конкурентной зарплаты стало вторым по важности приоритетом для бизнеса. О значительных усилиях в этом направлении заявили 61,6% работодателей.

Впрочем, по сравнению с предыдущим годом внимание к этому вопросу несколько снизилось — в 2024-м о приоритетности сохранения зарплат говорили 66% работодателей.

Каждому седьмому сокращена зарплата

Несмотря на намерения, о которых заявляли работодатели, 15% работников столкнулись с уменьшением зарплаты. Показатель не критический, однако свидетельствует об ограниченности ресурсов бизнеса и росте финансовой нагрузки.

В то же время у 52% сотрудников уровень оплаты труда остался без изменений. Это подтверждает тенденцию года: компании чаще выбирают заморозку зарплат вместо снижения. В условиях неопределенности даже стабильность без повышения стала положительным сценарием.

А что с повышениями

В 2025 году зарплата выросла у 34% работников. Для сравнения: в 2024 году о повышении зарплаты сообщали 47% опрошенных. Такая динамика показывает осторожность работодателей.

Существенные повышения остались единичными:

более 41% - всего 1% работников;

на 31−40% - также 1%;

на 21−30% - 4%.

Чаще компании ограничивались коррекцией до 10% (15% работников) или повышением в пределах 11−20% (12%). В большинстве случаев это скорее индексация, чем реальный рост доходов.

Высокие ожидания работников

Несмотря на сдержанную политику бизнеса, зарплата остается ключевым фактором удержания и главным аргументом при смене работы.

Почти половина украинцев (48%) признаются, что не могут найти работу с достойной оплатой. При этом 66% респондентов не готовы снижать свои финансовые ожидания даже в сложных условиях на рынке труда. Хотя по сравнению с прошлым годом категоричность несколько уменьшилась, общая позиция остается довольно жесткой.

Те, кто готов к компромиссу, в основном соглашаются на уменьшение ожидаемой зарплаты всего на 5%. Только каждый десятый допускает снижение на 6−15%, и то как крайнюю меру.

Ранее мы сообщали , что средняя заработная плата в Украине выросла выше 30 тыс. грн.

