Каждому седьмому работнику «урезали» зарплату — данные 2025 года
В 2025 году экономические реалии вынудили часть компаний пересмотреть расходы на персонал. В результате сокращение зарплаты коснулось 15% работников.
Такие данные содержит исследование «Барометр рынка труда 2025. Прогнозы на 2026 год», проведенное GRC.ua.
Приоритеты бизнеса
В 2025 году сохранение конкурентной зарплаты стало вторым по важности приоритетом для бизнеса. О значительных усилиях в этом направлении заявили 61,6% работодателей.
Впрочем, по сравнению с предыдущим годом внимание к этому вопросу несколько снизилось — в 2024-м о приоритетности сохранения зарплат говорили 66% работодателей.
Каждому седьмому сокращена зарплата
Несмотря на намерения, о которых заявляли работодатели, 15% работников столкнулись с уменьшением зарплаты. Показатель не критический, однако свидетельствует об ограниченности ресурсов бизнеса и росте финансовой нагрузки.
В то же время у 52% сотрудников уровень оплаты труда остался без изменений. Это подтверждает тенденцию года: компании чаще выбирают заморозку зарплат вместо снижения. В условиях неопределенности даже стабильность без повышения стала положительным сценарием.
А что с повышениями
В 2025 году зарплата выросла у 34% работников. Для сравнения: в 2024 году о повышении зарплаты сообщали 47% опрошенных. Такая динамика показывает осторожность работодателей.
Существенные повышения остались единичными:
- более 41% - всего 1% работников;
- на 31−40% - также 1%;
- на 21−30% - 4%.
Чаще компании ограничивались коррекцией до 10% (15% работников) или повышением в пределах 11−20% (12%). В большинстве случаев это скорее индексация, чем реальный рост доходов.
Высокие ожидания работников
Несмотря на сдержанную политику бизнеса, зарплата остается ключевым фактором удержания и главным аргументом при смене работы.
Почти половина украинцев (48%) признаются, что не могут найти работу с достойной оплатой. При этом 66% респондентов не готовы снижать свои финансовые ожидания даже в сложных условиях на рынке труда. Хотя по сравнению с прошлым годом категоричность несколько уменьшилась, общая позиция остается довольно жесткой.
Те, кто готов к компромиссу, в основном соглашаются на уменьшение ожидаемой зарплаты всего на 5%. Только каждый десятый допускает снижение на 6−15%, и то как крайнюю меру.
Ранее мы сообщали, что средняя заработная плата в Украине выросла выше 30 тыс. грн.
