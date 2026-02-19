0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каждому седьмому работнику «урезали» зарплату — данные 2025 года

Личные финансы
5
В 2025 году 15% работников столкнулись с уменьшением зарплаты
В 2025 году 15% работников столкнулись с уменьшением зарплаты
В 2025 году экономические реалии вынудили часть компаний пересмотреть расходы на персонал. В результате сокращение зарплаты коснулось 15% работников.
Такие данные содержит исследование «Барометр рынка труда 2025. Прогнозы на 2026 год», проведенное GRC.ua.

Приоритеты бизнеса

В 2025 году сохранение конкурентной зарплаты стало вторым по важности приоритетом для бизнеса. О значительных усилиях в этом направлении заявили 61,6% работодателей.
Впрочем, по сравнению с предыдущим годом внимание к этому вопросу несколько снизилось — в 2024-м о приоритетности сохранения зарплат говорили 66% работодателей.

Каждому седьмому сокращена зарплата

Несмотря на намерения, о которых заявляли работодатели, 15% работников столкнулись с уменьшением зарплаты. Показатель не критический, однако свидетельствует об ограниченности ресурсов бизнеса и росте финансовой нагрузки.
В то же время у 52% сотрудников уровень оплаты труда остался без изменений. Это подтверждает тенденцию года: компании чаще выбирают заморозку зарплат вместо снижения. В условиях неопределенности даже стабильность без повышения стала положительным сценарием.
Каждому седьмому работнику «урезали» зарплату — данные 2025 года

А что с повышениями

В 2025 году зарплата выросла у 34% работников. Для сравнения: в 2024 году о повышении зарплаты сообщали 47% опрошенных. Такая динамика показывает осторожность работодателей.
Существенные повышения остались единичными:
  • более 41% - всего 1% работников;
  • на 31−40% - также 1%;
  • на 21−30% - 4%.
Чаще компании ограничивались коррекцией до 10% (15% работников) или повышением в пределах 11−20% (12%). В большинстве случаев это скорее индексация, чем реальный рост доходов.
Читайте также

Высокие ожидания работников

Несмотря на сдержанную политику бизнеса, зарплата остается ключевым фактором удержания и главным аргументом при смене работы.
Почти половина украинцев (48%) признаются, что не могут найти работу с достойной оплатой. При этом 66% респондентов не готовы снижать свои финансовые ожидания даже в сложных условиях на рынке труда. Хотя по сравнению с прошлым годом категоричность несколько уменьшилась, общая позиция остается довольно жесткой.
Каждому седьмому работнику «урезали» зарплату — данные 2025 года
Те, кто готов к компромиссу, в основном соглашаются на уменьшение ожидаемой зарплаты всего на 5%. Только каждый десятый допускает снижение на 6−15%, и то как крайнюю меру.
Ранее мы сообщали, что средняя заработная плата в Украине выросла выше 30 тыс. грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаРабота
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems