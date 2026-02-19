0 800 307 555
В Украине объединили все зимние программы поддержки на одной платформе

Личные финансы
Правительство запустило единую платформу зимних программ поддержки
Правительство запустило единую платформу зимних программ поддержки для граждан, ОСМД, бизнеса и общин. Ресурс объединяет существующие государственные инструменты помощи.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Единая точка доступа к программам

По словам главы правительства, платформа содержит полную информацию о действующих программах, условиях участия и порядке подачи заявок.
«Здесь собрана полная информация обо всех действующих программах, их условиях и порядке подачи заявок. Это единая точка доступа к инструментам, которые помогают усилить энергонезависимость домов, поддержать людей и обеспечить бесперебойную работу бизнеса», — отметила премьер-министр.
Цель платформы — обеспечить централизованный доступ к государственным механизмам поддержки в зимний период.

Программы для населения

На платформе представлены следующие инициативы для граждан:
  • ежемесячные выплаты для работников ремонтных бригад;
  • программа «СвітлоДім» для повышения энергонезависимости домов;
  • «Пакеты тепла» для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров;
  • обеспечение системами резервного питания (EcoFlow) для детей с инвалидностью группы А.
Кроме того, с 19 февраля стартовали две новые программы, направленные на усиление энергонезависимости жилья:
  • «Энергоподдержка» для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов;
  • «Энергоподдержка» для владельцев частных домов и таунхаусов.

Поддержка для бизнеса

Для предпринимателей предусмотрены отдельные инструменты:
  • помощь физическим лицам-предпринимателям на обеспечение энергоустойчивости от 7500 до 15 000 грн на приобретение или ремонт генераторов, горючее или оплату коммунальных услуг;
  • кредиты под 0% на приобретение энергетического оборудования до 10 млн грн сроком до трех лет;
  • программа «Доступные кредиты 5−7-9%» для финансирования энергооборудования.
Напомним, Finance.ua также писал, что Кабинет Министров ввел ежегодную Премию для работников энергетической отрасли. Соответствующее решение предусматривает присуждение до 50 вознаграждений ежегодно в размере 200 тыс. грн каждое. Премия станет ежегодным государственным вознаграждением за профессионализм и вклад в работу энергетической отрасли. Финансирование будет производиться за счет средств государственного бюджета.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Энергетика
