В Украине объединили все зимние программы поддержки на одной платформе
Правительство запустило единую платформу зимних программ поддержки для граждан, ОСМД, бизнеса и общин. Ресурс объединяет существующие государственные инструменты помощи.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Единая точка доступа к программам
По словам главы правительства, платформа содержит полную информацию о действующих программах, условиях участия и порядке подачи заявок.
«Здесь собрана полная информация обо всех действующих программах, их условиях и порядке подачи заявок. Это единая точка доступа к инструментам, которые помогают усилить энергонезависимость домов, поддержать людей и обеспечить бесперебойную работу бизнеса», — отметила премьер-министр.
Цель платформы — обеспечить централизованный доступ к государственным механизмам поддержки в зимний период.
Программы для населения
На платформе представлены следующие инициативы для граждан:
- ежемесячные выплаты для работников ремонтных бригад;
- программа «СвітлоДім» для повышения энергонезависимости домов;
- «Пакеты тепла» для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров;
- обеспечение системами резервного питания (EcoFlow) для детей с инвалидностью группы А.
Кроме того, с 19 февраля стартовали две новые программы, направленные на усиление энергонезависимости жилья:
- «Энергоподдержка» для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов;
- «Энергоподдержка» для владельцев частных домов и таунхаусов.
Поддержка для бизнеса
Для предпринимателей предусмотрены отдельные инструменты:
- помощь физическим лицам-предпринимателям на обеспечение энергоустойчивости от 7500 до 15 000 грн на приобретение или ремонт генераторов, горючее или оплату коммунальных услуг;
- кредиты под 0% на приобретение энергетического оборудования до 10 млн грн сроком до трех лет;
- программа «Доступные кредиты 5−7-9%» для финансирования энергооборудования.
Напомним, Finance.ua также писал, что Кабинет Министров ввел ежегодную Премию для работников энергетической отрасли. Соответствующее решение предусматривает присуждение до 50 вознаграждений ежегодно в размере 200 тыс. грн каждое. Премия станет ежегодным государственным вознаграждением за профессионализм и вклад в работу энергетической отрасли. Финансирование будет производиться за счет средств государственного бюджета.
Поделиться новостью
Также по теме
Каждому седьмому работнику «урезали» зарплату — данные 2025 года
В Украине объединили все зимние программы поддержки на одной платформе
Кабмин ввел ежегодную премию в 200 тысяч гривен для энергетиков: кто сможет получить
ВПЛ могут не платить некоторые сборы и госпошлины — перечень
Ошибки при попытке уволиться с военной службы (мнение адвоката)
Кийосаки прогнозирует самый сильный обвал фондового рынка