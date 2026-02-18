Кийосаки прогнозирует самый сильный обвал фондового рынка Сегодня 18:27 — Личные финансы

В книге «Пророчество богатого папы», опубликованной в 2013 году, Роберт Кийосаки предупреждал о наибольшем крахе фондового рынка в истории, который все еще приближается. Этот гигантский крах уже неизбежен.

Об этом автор книги снова напоминает в Х

По его словам, «хорошая новость состоит в том, что те, кто прислушался к предупреждениям моего богатого папы и подготовился… будущий крах сделает вас богаче, чем вы могли себе представить. Для тех, кто не готов, будущий крах станет вашим худшим кошмаром».

«Я взволнован и не могу дождаться будущего гигантского краха. У меня есть настоящее золото, серебро, Ethereum и Bitcoin. Никакого фальшивого золота, серебра или Bitcoin. Я настолько оптимистично настроен относительно Bitcoin, что покупаю все больше и больше, поскольку цена Bitcoin падает. Почему? Всегда будет всего 21 миллион Bitcoin, и почти 21 миллион Bitcoin уже находится в обращении. Я буду покупать больше Bitcoin, поскольку люди паникуют и продают их перед грядущим крахом. Этот будущий крах может сделать вас богаче, чем вы могли себе представить, если вы осознаете, что крахи — лучшее время, чтобы разбогатеть. Крах рынка — это бесценные активы, которые продаются. Пусть этот крах сделает вас богаче», — написал он.

