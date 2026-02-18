В Польше может измениться система трудовых договоров Сегодня 14:37 — Личные финансы

Польша введет дистанционные проверки работодателей

Совет министров Польши одобрил проект реформы Национальной инспекции труда (PIP). Изменения направлены на борьбу с использованием гражданско-правовых договоров вместо трудовых и исполнения обязательств в рамках Национального плана восстановления. Законопроект уже передан на рассмотрение Сейма.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в конце ІІ квартала 2025 года почти 1,5 млн человек работали исключительно по договорам поручения. Это самый высокий показатель за весь период наблюдений.

В то же время, польское законодательство определяет, что если работа выполняется лично, в определенное время и месте, под контролем работодателя и за оплату, должен заключаться именно трудовой договор, а не гражданско-правовое соглашение.

Инспекция труда получит новые полномочия

Проект реформы предусматривает, что Национальная инспекция труда сможет административным решением признавать фиктивные гражданско-правовые или B2B контракты трудовыми договорами.

Работодатель будет иметь право обжаловать такое решение в суде по трудовым спорам в течение 30 дней. Рассмотрение дела будет происходить в ускоренном порядке. Кроме того, предусмотрена возможность судебного обеспечения, чтобы на время обжалования работника применялись нормы трудового законодательства.

Дистанционные проверки

Реформа вводит обмен данными между Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), НИП и Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), а также возможность дистанционных проверок.

Кроме того, усиливается ответственность за нарушение трудовых прав и вводится индивидуальное толкование норм трудового законодательства по обращению работодателя.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Польше готовятся к изменению правил трудоустройства иностранцев. Если изменения будут приняты, уже с марта украинцы не смогут работать только на основании специальных льготных норм — для легальной работы понадобятся разрешения.

Старение населения Польши становится одним из главных факторов, которые ограничивают развитие польского рынка труда и формируют долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе, в частности из Украины. В этой связи сокращаются и предложения рабочей силы в Польше. Если в августе 2022 года в экономике страны работало 15,21 млн человек, то в то же время в 2025 году уже 15,04 млн человек.

