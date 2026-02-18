Как правильно дать деньги в долг — советы Минюста Сегодня 11:39 — Личные финансы

Отсутствие четких договоренностей становится причиной финансовых потерь и конфликтов между сторонами

Передача денег в долг остается распространенной практикой гражданско-правовых отношений. Такие договоренности часто основываются на доверии, дружеских или родственных связях и не всегда оформляются документально. В то же время, именно это доверие нередко становится слабым местом сделки.

Об этом сообщает Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Устная или письменная форма

Закон допускает заключение договора займа в устной форме, для этого достаточно согласовать ключевые условия между сторонами.

Письменное оформление становится обязательным в случае, если сумма займа превышает в десять раз не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Когда же займодателем выступает юридическое лицо, письменная форма необходима независимо от размера средств. Факт передачи денег и условия договоренности могут подтверждаться распиской заемщика, удостоверяющей получение определенной суммы.

Обязательно ли нотариальное удостоверение

Нотариальное удостоверение договора займа не является требованием закона, однако и не запрещено. При взаимном согласии стороны могут обратиться к нотариусу, чтобы придать соглашению дополнительную правовую определенность и зафиксировать объем взаимных прав и обязанностей.

Сроки возврата средств

Отдельное внимание следует уделить срокам использования средств и их возврат. Нарушение договорных сроков может привести к конфликту и юридическим последствиям.

Если договор не содержит конкретной даты возврата или связывает ее с моментом предъявления требования, заемщик обязан вернуть средства в течение тридцати дней со дня, когда займодатель заявил соответствующее требование.

