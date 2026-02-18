Как правильно дать деньги в долг — советы Минюста
Передача денег в долг остается распространенной практикой гражданско-правовых отношений. Такие договоренности часто основываются на доверии, дружеских или родственных связях и не всегда оформляются документально. В то же время, именно это доверие нередко становится слабым местом сделки.
Об этом сообщает Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Устная или письменная форма
Закон допускает заключение договора займа в устной форме, для этого достаточно согласовать ключевые условия между сторонами.
Письменное оформление становится обязательным в случае, если сумма займа превышает в десять раз не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Когда же займодателем выступает юридическое лицо, письменная форма необходима независимо от размера средств. Факт передачи денег и условия договоренности могут подтверждаться распиской заемщика, удостоверяющей получение определенной суммы.
Обязательно ли нотариальное удостоверение
Нотариальное удостоверение договора займа не является требованием закона, однако и не запрещено. При взаимном согласии стороны могут обратиться к нотариусу, чтобы придать соглашению дополнительную правовую определенность и зафиксировать объем взаимных прав и обязанностей.
Сроки возврата средств
Отдельное внимание следует уделить срокам использования средств и их возврат. Нарушение договорных сроков может привести к конфликту и юридическим последствиям.
Если договор не содержит конкретной даты возврата или связывает ее с моментом предъявления требования, заемщик обязан вернуть средства в течение тридцати дней со дня, когда займодатель заявил соответствующее требование.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцы берут меньше микрокредитов, однако средние суммы займов растут, как и общий долг перед МФО.
И. о. главы ГНС Леся Карнаух ранее заявляла, что благодаря новой системе автоматического взыскания налогового долга ежемесячные объемы списания долгов выросли более чем в три раза. Система касается только юридических лиц, имеющих налоговый долг:
- ежедневно информационные системы ГНС автоматически формируют данные о долге;
- система генерирует платежную инструкцию;
- накладывается электронная подпись;
- документ мгновенно отправляется в Казначейство;
- Казначейство проверяет реквизиты и автоматически переадресовывает инструкцию банку;
- банк списывает только четко определенную сумму.
Поделиться новостью
Также по теме
Как правильно дать деньги в долг — советы Минюста
На что обращают внимание украинцы при выборе банка — исследование
Как количество зарегистрированных людей в квартире влияет на платежи, субсидии и льготы
Что должен сделать ФЛП при получении новой КЭП — разъяснение ГНС
ТОП-5 признаков карьерного минимализма: почему это становится трендом
В Польше ужесточат требования для получения гражданства: что нужно знать