0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как правильно дать деньги в долг — советы Минюста

Личные финансы
135
Отсутствие четких договоренностей становится причиной финансовых потерь и конфликтов между сторонами
Отсутствие четких договоренностей становится причиной финансовых потерь и конфликтов между сторонами
Передача денег в долг остается распространенной практикой гражданско-правовых отношений. Такие договоренности часто основываются на доверии, дружеских или родственных связях и не всегда оформляются документально. В то же время, именно это доверие нередко становится слабым местом сделки.
Об этом сообщает Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Устная или письменная форма

Закон допускает заключение договора займа в устной форме, для этого достаточно согласовать ключевые условия между сторонами.
Письменное оформление становится обязательным в случае, если сумма займа превышает в десять раз не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Когда же займодателем выступает юридическое лицо, письменная форма необходима независимо от размера средств. Факт передачи денег и условия договоренности могут подтверждаться распиской заемщика, удостоверяющей получение определенной суммы.

Обязательно ли нотариальное удостоверение

Нотариальное удостоверение договора займа не является требованием закона, однако и не запрещено. При взаимном согласии стороны могут обратиться к нотариусу, чтобы придать соглашению дополнительную правовую определенность и зафиксировать объем взаимных прав и обязанностей.

Сроки возврата средств

Отдельное внимание следует уделить срокам использования средств и их возврат. Нарушение договорных сроков может привести к конфликту и юридическим последствиям.
Если договор не содержит конкретной даты возврата или связывает ее с моментом предъявления требования, заемщик обязан вернуть средства в течение тридцати дней со дня, когда займодатель заявил соответствующее требование.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцы берут меньше микрокредитов, однако средние суммы займов растут, как и общий долг перед МФО.
И. о. главы ГНС Леся Карнаух ранее заявляла, что благодаря новой системе автоматического взыскания налогового долга ежемесячные объемы списания долгов выросли более чем в три раза. Система касается только юридических лиц, имеющих налоговый долг:
  • ежедневно информационные системы ГНС автоматически формируют данные о долге;
  • система генерирует платежную инструкцию;
  • накладывается электронная подпись;
  • документ мгновенно отправляется в Казначейство;
  • Казначейство проверяет реквизиты и автоматически переадресовывает инструкцию банку;
  • банк списывает только четко определенную сумму.
По материалам:
Finance.ua
КредитыДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems