Какая страна ЕС предоставляет убежище самому большому количеству иностранцев

Италия является страной номер один в ЕС по количеству искателей убежища. Германия занимает только четвертое место.

Об этом говорится в последних данных Евростата

О чем идет речь

Убежище — это специальная правовая защита и возможность проживания, предоставляемая государством иностранцу, который подвергается преследованиям или ему грозит опасность в собственной стране из-за своих политических убеждений, религии, этнического происхождения или принадлежности к определенной социальной группе.

Многие иностранцы получают убежище в Европе, однако последние статистические данные свидетельствуют о том, что масштабы этого явления уменьшаются.

Евростат предоставил данные за ноябрь 2025 года. В тот месяц впервые подали заявку на получение убежища в ЕС 54 825 человек из-за пределов Сообщества. Это на 26% меньше по сравнению с ноябрем 2024 года (74 495) и на 12% меньше по сравнению с октябрем 2025 года (62 375).

Количество заявлений, поданных в анализируемом месяце повторно, составило 11 455. Это на 62% больше, чем в ноябре 2024 года (7 090) и на 23% меньше, чем в октябре 2025 года (14 900).

В ноябре 2025 года больше всего заявлений на международную защиту впервые подали граждане Венесуэлы (8060), Афганистана (5125), Бангладеш (3585) и Сирии (2365).

Напомним, что Европа сталкивается с проблемой старения населения, соответственно и с дефицитом рабочей силы. Мигранты, которые обращаются за защитой, в основном лица трудоспособного возраста, поэтому могут восполнить пробелы в секторах, требующих более низкой квалификации или высокой мобильности.

Исследования показывают, что уровень занятости среди искателей убежища остается в среднем на 10% ниже, чем среди местных работников, часто из-за языковых трудностей и неопределенности в их правовом статусе.

Напомним, по данным Евростата, украинцы составляют более 98,4% лиц, получивших защиту в ЕС. Из них 43,6% - взрослые женщины, 30,5% - несовершеннолетние и 25,9% - взрослые мужчины.

В странах Европейского Союза статус временной защиты имели 4,35 млн украинских беженцев. По сравнению с концом ноября 2025 года их количество увеличилось на 24 675 человек, или на 0,6%.

Наибольшее количество получателей временной защиты зарегистрировано в Германии, Польше и Чехии.

