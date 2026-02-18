Что должен сделать ФЛП при получении новой КЭП — разъяснение ГНС Сегодня 09:29 — Личные финансы

ФЛП должен подать в ГНС уведомление по форме F13911(03)

Если физическое лицо-предприниматель (ФЛП) решило получить новую квалифицированную электронную подпись КЭП, то ему необходимо направить в Государственную налоговую службу уведомление по коду формы F13911(03). В документе указываются персональные данные ФЛП, а на сформированное сообщение накладывается сначала новый КЭП, затем старый КЭП, по которому он получил статус субъекта электронного документооборота, а при наличии — также печать.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в Винницкой области.

Отмечается, что электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом регулируется нормами Налогового кодекса Украины и Приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 № 557, которым утвержден Порядок обмена электронными документами с контролирующими органами.

Сообщения при получении новой КЭП

В случае получения ФЛП новой КЭП, Порядок предусматривает направление сообщения по форме F13911(03).

В табличной части Сообщения вносятся следующие данные:

графа 1 — фамилия, имя, отчество (при наличии);

графа 2 — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта для лиц, по религиозным убеждениям отказавшихся от получения РНУКНП и официально уведомивших об этом контролирующий орган;

графа 3 (должность) — директор;

графа 4 (тип подписи) — директор.

В поле «Исполнитель» указываются: должность (директор), инициалы и фамилия ФЛП, а также контактный телефон.

Последовательность наложения подписей

На сформированное Сообщение сначала накладывается новая квалифицированная (усовершенствованная) электронная подпись. После этого добавляется КЭП, которым плательщик получил статус субъекта электронного документооборота. Последним элементом может быть печать (при наличии).

Напомним, ранее Finance.ua писал , что 10 февраля 2026 года в Украине начался переход на новый стандарт криптографической защиты данных — «Купина». Новые ключи квалифицированной электронной подписи (КЭП) будут формироваться по усиленному алгоритму, обеспечивающему более высокий уровень защиты электронных документов и цифровой информации.

Также в приложении «Дія» меняется алгоритм создания и использования «Дія.Підпис». Теперь для активации услуги обязательными условиями станут наличие биометрического физического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне. Таким образом «Дія» будет сверять данные непосредственно с ID-карты или загранпаспорта.

