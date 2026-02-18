0 800 307 555
Каждый пятый украинец размещает деньги в нескольких банках

Личные финансы
Цифровые продукты банков прочно вошли в ежедневную рутину украинцев
35% украинцев держат все свои деньги в одном банке, в то время как у 44% есть дополнительное финансовое учреждение для части сбережений.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Международным исследовательским холдингом 4Service Group в конце 2025 года.
Интересно, что среди мужчин только 29% доверяют все свои средства одному финансовому учреждению. В возрастной группе 25−34 года этот показатель выше — 42%.
Еще 21% респондентов пытаются минимизировать риски и распределяют сбережения между несколькими банками.
Как украинцы хранят средства
На что клиенты обращают внимание в банковских договорах

На старте отношений с банком при подписании договора украинцы обращают внимание прежде всего на финансовые условия (об этом сказали 37% опрошенных).
В возрастной группе 18−24 года на этот пункт смотрит только 24% клиентов. Каждый третий клиент читает пункт о правах и обязанностях сторон, а каждый четвертый уверяет, что внимательно вчитывается в текст всего договора и ищет подводные камни. В противоположность этой категории клиентов есть 9% тех, кто подписывает договор, не читая его вовсе (а среди молодежи 18−24 лет таких вплоть до 20%).
На что клиенты обращают внимание в банковских договорах
Доверие к защите данных

Большинство украинцев не верят, что их данные защищены на 100%.
Всего 10% респондентов уверены: их данные полностью защищены, а банковская тайна — больше всего. Большинство (72%) опрошенных считают, что их данные защищены частично, но полной гарантии, по их мнению, банк не дает. Еще 18% убеждены, что защита данных — не самая сильная сторона их банка.
Результаты опроса показывают, что клиенты выстроили себе представление об оптимальной модели взаимодействия с банками. Согласно ей искусственный интеллект берет на себя рутину, а в сложных или эмоционально чувствительных случаях подключается живой человек, который помогает решать вопросы.
69% украинцев выступают именно за такую ​​"золотую середину", когда AI внедряется только там, где он может принести реальную пользу. Смарт-подсказки и рекомендации, быстрые и простые консультации. При этом они не верят, что искусственный интеллект может полностью заменить взаимодействие с реальным специалистом. Еще 18% выступают против внедрения АИ в сферу банковских услуг, опасаясь, что это будет способствовать потере человеческого общения. А 13% украинцев жалуются, что уже сейчас ни один шаг на сайте или в приложении их банка не обходится без помощников AI.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по состоянию на 1 января 2026 года в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 72 млн вкладов граждан и ФЛП на общую сумму свыше 1,6 трлн грн.
Лидером по объему денег населения на счетах остается государственный ПриватБанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд грн денег физлиц или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось.
На втором месте — государственный Ощадбанк: 12,6 млн. вкладчиков, сумма — 235,7 млрд. гривен, на третьем — частный Универсал Банк: 10,2 млн. вкладчиков, сумма — 141,1 млрд. гривен. Этот банк за год показал наибольший рост вкладов в процентах.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБанки Украины
