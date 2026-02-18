Как проверить, тратятся ли алименты на ребенка Сегодня 16:37 — Личные финансы

По заявлению плательщика алиментов может производиться внеплановое инспекционное посещение

Если плательщик алиментов сомневается, что денежные средства используются именно в интересах ребенка, закон дает возможность инициировать проверку. Со ссылкой на Министерство юстиции Украины рассказываем об этом более подробно.

Там отметили, что чаще запрос на проверку может возникать, если размер алиментов составляет значительную сумму.

Кому принадлежат алименты

Алименты являются собственностью ребенка. Тот родитель или законные представители, на чье имя они поступают, должен использовать средства исключительно на нужды ребенка — питание, одежду, лечение, образование, развитие и надлежащие условия жизни.

Несовершеннолетний ребенок имеет право участвовать в распоряжении этими средствами, а в отдельных случаях получать и использовать их самостоятельно (статья 179 Семейного кодекса Украины).

Кто и как контролирует расходы

Контроль за целевым использованием алиментов ведет орган опеки и попечительства.

По заявлению плательщика (если у него нет задолженности) может проводиться внеплановое инспекционное посещение — не чаще одного раза в три месяца (статья 186 Семейного кодекса Украины).

Куда обращаться

Заявление можно подать:

в районную или районную в Киеве госадминистрацию;

в исполнительный орган местного совета по месту жительства получателя алиментов;

в службу по делам детей.

Вместе с заявлением следует предоставить расчет задолженности по уплате алиментов за последние 12 месяцев и данные о местожительстве получателя. Если алименты уплачиваются не по решению суда, прилагаются документы, подтверждающие их уплату и размер.

Если есть задолженность, в проверке могут отказать.

Как проходит проверка

Инспекционное посещение проводят в течение 30 календарных дней с момента получения заявления (в исключительных случаях — до 45 дней). Получателя алиментов предупреждают заказным письмом не позднее чем за 7 дней до визита.

В ходе проверки оценивают:

условия проживания ребенка,

его внешний вид,

состояние здоровья,

обеспечение одеждой, учебными принадлежностями и другими необходимыми вещами.



При необходимости служба может обратиться в заведения образования, здравоохранения или к поставщикам коммунальных услуг.

Чеки или другие подтверждающие документы получатель алиментов предоставляет только по собственному желанию.

После проверки в течение 5 рабочих дней составляется заключение, копии которого получают обе стороны.

Если обнаружили нарушение

В случае установления нецелевого использования средств плательщик может обратиться в суд. Он имеет право требовать уменьшения размера алиментов или перечисления части средств на личный счет ребенка.

