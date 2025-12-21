Как определяется размер алиментов на ребенка Сегодня 13:26 — Личные финансы

Как определяется размер алиментов на ребенка

Размер алиментов должен покрывать базовые потребности ребенка. Суд может назначить их как процент от дохода родителя или в виде конкретной фиксированной суммы.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Минимальный и рекомендуемый размер алиментов

Отмечается, минимальный размер алиментов не может быть менее 50% прожиточного минимума, определенного для ребенка соответствующего возраста.

В то же время рекомендованный размер — полный прожиточный минимум, и суд может назначить именно такую ​​сумму, если финансовые возможности плательщика это позволяют.

Основные критерии, учитываемые судом при определении конкретного размера алиментов:

материальное положение и здоровье ребенка и плательщика;

наличие других иждивенцев у плательщика, в том числе детей или нетрудоспособных родственников;

наличие имущества и имущественных прав, включая недвижимость, движимое имущество, деньги, корпоративные права или права интеллектуальной собственности;

доказанные расходы плательщика, в том числе на приобретение ценного имущества, если стоимость таких расходов превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица и не подтверждено законное происхождение средств;

другие обстоятельства, имеющие важное значение для дела.

Специалисты отмечают, что в случаях, когда расходы плательщика значительно превышают его официальный доход, а источники средств не подтверждены, суд может установить алименты на основе фактических обстоятельств, а не только официальной зарплаты.

Освобождает ли безработица от уплаты алиментов

До этого Finance.ua отмечал , что даже если родители не имеют официального дохода, они обязаны содержать несовершеннолетнего ребенка. Поэтому плательщик алиментов на ребенка должен платить их ежемесячно, даже в случае потери работы или получения статуса безработного.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.