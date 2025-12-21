0 800 307 555
Как определяется размер алиментов на ребенка

Личные финансы
31
Размер алиментов должен покрывать базовые потребности ребенка. Суд может назначить их как процент от дохода родителя или в виде конкретной фиксированной суммы.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Минимальный и рекомендуемый размер алиментов

Отмечается, минимальный размер алиментов не может быть менее 50% прожиточного минимума, определенного для ребенка соответствующего возраста.
В то же время рекомендованный размер — полный прожиточный минимум, и суд может назначить именно такую ​​сумму, если финансовые возможности плательщика это позволяют.
Основные критерии, учитываемые судом при определении конкретного размера алиментов:
  • материальное положение и здоровье ребенка и плательщика;
  • наличие других иждивенцев у плательщика, в том числе детей или нетрудоспособных родственников;
  • наличие имущества и имущественных прав, включая недвижимость, движимое имущество, деньги, корпоративные права или права интеллектуальной собственности;
  • доказанные расходы плательщика, в том числе на приобретение ценного имущества, если стоимость таких расходов превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица и не подтверждено законное происхождение средств;
  • другие обстоятельства, имеющие важное значение для дела.
Специалисты отмечают, что в случаях, когда расходы плательщика значительно превышают его официальный доход, а источники средств не подтверждены, суд может установить алименты на основе фактических обстоятельств, а не только официальной зарплаты.

Освобождает ли безработица от уплаты алиментов

До этого Finance.ua отмечал, что даже если родители не имеют официального дохода, они обязаны содержать несовершеннолетнего ребенка. Поэтому плательщик алиментов на ребенка должен платить их ежемесячно, даже в случае потери работы или получения статуса безработного.
По материалам:
Finance.ua
