В ГНС напомнили о сроках подачи налоговой декларации для разных плательщиков

В рамках декларационной кампании граждане должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в четкие сроки. Сроки подачи разнятся в зависимости от статуса плательщика и вида полученных доходов.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе.

Сроки подачи налоговой декларации

До 1 мая отчетность подают:

физические лица-резиденты и нерезиденты, которые обязаны декларировать доходы,

физические лица — контролеры КИК,

физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения,

лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность.

Для ФЛП на общей системе, прекращающих деятельность, предусмотрен отдельный срок. Они должны подать декларацию в течение 20 календарных дней после завершения месяца, в котором было зарегистрировано прекращение предпринимательской деятельности.

Украинцы, переезжающие за границу на постоянное место жительства, должны подать декларацию не позднее чем за 60 дней до выезда.

Лица, планирующие воспользоваться налоговой скидкой, должны подать декларацию включительно до 31 декабря года, следующего за отчетным.

В ГНС также напомнили, если предельный срок подачи декларации приходится на выходной или праздничный день, последним днем считается первый рабочий день после него.

В «Дії» запустили бета-тест подачи налоговой декларации онлайн

Ранее Finance.ua писал , что в приложении «Дія» запустили бета-тест онлайн-услуги по подаче налоговой декларации об имущественном положении и доходах. Новый сервис позволяет гражданам задекларировать доходы или воспользоваться правом на налоговую скидку без посещения налоговых органов.

