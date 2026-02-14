0 800 307 555
Базовые правила кибербезопасности: как защитить свои цифровые сбережения

Личные финансы
Как пользоваться цифровыми услугами безопасно
Как пользоваться цифровыми услугами безопасно, Фото: freepik
В цифровом мире важно соблюдать базовые правила кибербезопасности, ведь злоумышленники активно охотятся за вашими цифровыми сбережениями и персональными данными.
Специалисты «Финкульта» рассказали о правилах безопасного использования цифровых услуг.

Проверяйте адрес сайта

Одной из самых распространенных схем остается создание поддельных сайтов, почти не отличающихся от страниц популярных интернет-магазинов.
Зрительно они могут выглядеть идентично, однако отличаются деталями — например, одна лишняя буква или другой домен.
Специалисты советуют всегда проверять URL сайта перед вводом каких-либо данных, а также обращать внимание на наличие защищенного соединения — рядом с адресом должен быть значок замка.

Отдельная карта для онлайн-платежей

Одно из ключевых правил финансовой безопасности — использовать отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок.
Переводите на нее только сумму, необходимую для конкретной покупки.

Не используйте публичный Wi-Fi для финансовых операций

Специалисты не советуют пользоваться сетями в кафе, торговых центрах или на вокзалах. Для оплаты и входа в банковские сервисы лучше использовать только защищенный домашний Wi-Fi или мобильный интернет.

Критически относитесь к «суперскидкам»

Предложения с нереалистичными акциями чаще всего являются ловушками злоумышленников. Безопаснее покупать товары на официальных или проверенных платформах.

Контроль операций

Включите SMS-информацию или push-уведомления от банка о транзакциях, чтобы мгновенно знать о любом списании средств. В случае подозрительной активности немедленно блокируйте карту через онлайн-банкинг или обращайтесь на горячую линию банка.
Базовые правила кибербезопасности для каждого:
  • Включите двухфакторную аутентификацию (2FA), чтобы защитить аккаунты даже в случае похищения пароля.
  • Используйте уникальные и сложные пароли для каждого сервиса и не повторяйте их.
  • Остерегайтесь фишинга — не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите персональные данные из писем или сообщений сомнительного происхождения.
По материалам:
Finance.ua
