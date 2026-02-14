Как лучше всего хранить сбережения до 50 тыс. грн: советы эксперта
Сбережения — часть дохода, которую человек не тратит сразу, а откладывает на будущее. Фактически это личный финансовый резерв, помогающий покрыть непредвиденные расходы, инвестировать средства и чувствовать себя более стабильно в долгосрочной перспективе. Однако просто отложить деньги недостаточно, важно уберечь их от возможного обесценивания.
Как лучше сохранять сбережения до 50 тыс. грн в 2026 году, рассказал финансовый советник Иван Осипенко в комментарии Новости.Live.
Как сохранить 50 тысяч гривен сбережений в 2026 году
В 2026 году вопрос сбережения собственных денег остается актуальным для большинства украинцев.
По словам Осипенко, наличие сбережений в размере 50 тысяч гривен уже открывает больше возможностей для защиты от обесценения. Он рекомендует не хранить все средства в одном месте.
Среди наиболее целесообразных вариантов эксперт назвал:
- распределение денег между несколькими финансовыми учреждениями;
- хранение части суммы наличными на случай экстренных ситуаций;
- сочетание гривневых банковских депозитов с покупкой иностранной валюты.
«Однако я бы советовал с большой осторожностью относиться к инвестированию на этом этапе. Потому что у многих возникает соблазн быстрого приумножения своих сбережений. И это самая распространенная ошибка новичков», — отмечает эксперт.
Перед инвестированием он рекомендует тщательно изучать рынок, проконсультироваться со специалистами и только после этого принимать решение.
