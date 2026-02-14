Взыскание алиментов за истекшее время и погашение задолженности: в чем разница Сегодня 13:16 — Личные финансы

Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время и задолженности по ним, Фото: freepik

Родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Они могут договориться об уплате алиментов устно, заключить договор у нотариуса или оформить отчисления из зарплаты. В случае недостижения согласия денежные средства взимаются через суд.

В Министерстве юстиции Украины объяснили разницу между взысканием алиментов за истекшее время и погашением задолженности

Чем отличается взыскание за истекшее время от задолженности

Суд может взыскать средства за истекшее время, если алименты ранее не назначались, а один из родителей не содержал ребенка. При этом алименты за истекшее время могут быть взысканы не более чем за 10 лет.

Читайте также В 2026 году изменился размер алиментов: в Минюсте назвали новые минимальные суммы

Для этого нужно доказать, что истец пытался получить их раньше, но плательщик уклонялся.

Доказательствами могут быть переписка, записи разговоров, свидетельства очевидцев или подтверждение попыток установить место работы или проживания должника.

Среди причин, почему человек, с которым проживает ребенок, не подал на алименты раньше, может быть правовая неосведомленность или попытка договориться во внесудебном порядке.

Задолженность возникает в случае, если алименты назначены, но не уплачивались или уплачивались частично.

Такая задолженность подлежит взысканию вне зависимости от достижения ребенком совершеннолетия, а в случае продолжения обучения — до 23 лет.

Читайте также Как определяется размер алиментов на ребенка

«Если по исполнительному листу, предъявленному к исполнению, алименты не взимались в связи с розыском плательщика алиментов или в связи с его пребыванием за границей, они должны быть уплачены за все истекшее время», — говорится в объяснении Минюста.

Ответственность за просрочку уплаты алиментов

За каждый день просрочки может начисляться пеня — 1% от суммы неуплаченных алиментов, но не более 100% общей задолженности.

В то же время суд вправе уменьшить размер неустойки с учетом материального и семейного положения плательщика.

Кроме того, суд может отсрочить или рассрочить уплату задолженности по алиментам.

По иску плательщика алиментов суд может полностью или частично освободить его от уплаты задолженности по алиментам, если она возникла в связи с его тяжелой болезнью или иным обстоятельством, имеющим существенное значение.

В 2026 году изменился размер алиментов

До этого Finance.ua отмечал , что украинское законодательство определяет четкие пределы ответственности родителей за материальное обеспечение детей. Изменения в размере прожиточного минимума для населения с 1 января 2026 г. отразились и на размерах алиментов.

С начала 2026 года минимальный размер ежемесячных алиментных выплат составляет:

для детей до 6 лет — не менее 1 408,50 грн;

для детей от 6 до 18 лет — не менее 1 756 грн.

Процесс начисления детских средств происходит автоматически и не требует обращений в органы государственной исполнительной службы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.