0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Взыскание алиментов за истекшее время и погашение задолженности: в чем разница

Личные финансы
4
Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время и задолженности по ним
Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время и задолженности по ним, Фото: freepik
Родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Они могут договориться об уплате алиментов устно, заключить договор у нотариуса или оформить отчисления из зарплаты. В случае недостижения согласия денежные средства взимаются через суд.
В Министерстве юстиции Украины объяснили разницу между взысканием алиментов за истекшее время и погашением задолженности

Чем отличается взыскание за истекшее время от задолженности

Суд может взыскать средства за истекшее время, если алименты ранее не назначались, а один из родителей не содержал ребенка. При этом алименты за истекшее время могут быть взысканы не более чем за 10 лет.
Читайте также
Для этого нужно доказать, что истец пытался получить их раньше, но плательщик уклонялся.
Доказательствами могут быть переписка, записи разговоров, свидетельства очевидцев или подтверждение попыток установить место работы или проживания должника.
Среди причин, почему человек, с которым проживает ребенок, не подал на алименты раньше, может быть правовая неосведомленность или попытка договориться во внесудебном порядке.
Задолженность возникает в случае, если алименты назначены, но не уплачивались или уплачивались частично.
Такая задолженность подлежит взысканию вне зависимости от достижения ребенком совершеннолетия, а в случае продолжения обучения — до 23 лет.
Читайте также
«Если по исполнительному листу, предъявленному к исполнению, алименты не взимались в связи с розыском плательщика алиментов или в связи с его пребыванием за границей, они должны быть уплачены за все истекшее время», — говорится в объяснении Минюста.

Ответственность за просрочку уплаты алиментов

За каждый день просрочки может начисляться пеня — 1% от суммы неуплаченных алиментов, но не более 100% общей задолженности.
В то же время суд вправе уменьшить размер неустойки с учетом материального и семейного положения плательщика.
Кроме того, суд может отсрочить или рассрочить уплату задолженности по алиментам.
По иску плательщика алиментов суд может полностью или частично освободить его от уплаты задолженности по алиментам, если она возникла в связи с его тяжелой болезнью или иным обстоятельством, имеющим существенное значение.

В 2026 году изменился размер алиментов

До этого Finance.ua отмечал, что украинское законодательство определяет четкие пределы ответственности родителей за материальное обеспечение детей. Изменения в размере прожиточного минимума для населения с 1 января 2026 г. отразились и на размерах алиментов.
С начала 2026 года минимальный размер ежемесячных алиментных выплат составляет:
  • для детей до 6 лет — не менее 1 408,50 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — не менее 1 756 грн.
Процесс начисления детских средств происходит автоматически и не требует обращений в органы государственной исполнительной службы.
По материалам:
Finance.ua
Дети и деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems