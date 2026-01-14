0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 2026 році змінився розмір аліментів: у Мін’юсті назвали нові мінімальні суми

Особисті фінанси
47
У 2026 році змінився розмір аліментів: у Мін’юсті назвали нові мінімальні суми
У 2026 році змінився розмір аліментів: у Мін’юсті назвали нові мінімальні суми
Українське законодавство визначає чіткі межі відповідальності батьків за матеріальне забезпечення дітей. Зміни у розмірі прожиткового мінімуму для населення з 1 січня 2026 року відобразилися й на розмірах аліментів.
Про це повідомляє Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
«Зміни у розмірі прожиткового мінімуму для населення відобразилися й на аліментному забезпеченні дитини, яке не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку», — сказано в повідомленні.

Мінімальні суми аліментів у 2026 році

З початку 2026 року мінімальний розмір щомісячних аліментних виплат становить:
  • для дітей віком до 6 років — не менше ніж 1 408,50 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років — не менше ніж 1 756 грн.
Процес нарахування дитячих коштів відбувається автоматично та не потребує звернень до органів державної виконавчої служби.
«Ці показники стосуються лише граничного мінімуму, який законодавчо фіксується для захисту прав дитини. Найчастіше аліментні виплати залежать від розміру доходів батьків та встановлюються у судовому порядку», — додали в Мін’юсті.
Законодавством передбачено такі орієнтовні розміри:
  • на одну дитину — ¼ доходу платника аліментів;
  • на двох дітей — 1/3 доходу;
  • на трьох і більше дітей — ½ доходу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що розмір аліментів повинен покривати базові потреби дитини. Суд може призначити їх як відсоток від доходу одного з батьків або у вигляді конкретної фіксованої суми. Фахівці зауважують, у випадках, коли витрати платника значно перевищують його офіційний дохід, а джерела коштів не підтверджені, суд може встановити аліменти на основі фактичних обставин, а не лише офіційної зарплати.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems