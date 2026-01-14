У 2026 році змінився розмір аліментів: у Мін’юсті назвали нові мінімальні суми Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

У 2026 році змінився розмір аліментів: у Мін’юсті назвали нові мінімальні суми

Українське законодавство визначає чіткі межі відповідальності батьків за матеріальне забезпечення дітей. Зміни у розмірі прожиткового мінімуму для населення з 1 січня 2026 року відобразилися й на розмірах аліментів.

Про це повідомляє Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

«Зміни у розмірі прожиткового мінімуму для населення відобразилися й на аліментному забезпеченні дитини, яке не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку», — сказано в повідомленні.

Мінімальні суми аліментів у 2026 році

З початку 2026 року мінімальний розмір щомісячних аліментних виплат становить:

для дітей віком до 6 років — не менше ніж 1 408,50 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — не менше ніж 1 756 грн.

Процес нарахування дитячих коштів відбувається автоматично та не потребує звернень до органів державної виконавчої служби.

«Ці показники стосуються лише граничного мінімуму, який законодавчо фіксується для захисту прав дитини. Найчастіше аліментні виплати залежать від розміру доходів батьків та встановлюються у судовому порядку», — додали в Мін’юсті.

Законодавством передбачено такі орієнтовні розміри:

на одну дитину — ¼ доходу платника аліментів;

на двох дітей — 1/3 доходу;

на трьох і більше дітей — ½ доходу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що розмір аліментів повинен покривати базові потреби дитини. Суд може призначити їх як відсоток від доходу одного з батьків або у вигляді конкретної фіксованої суми. Фахівці зауважують, у випадках, коли витрати платника значно перевищують його офіційний дохід, а джерела коштів не підтверджені, суд може встановити аліменти на основі фактичних обставин, а не лише офіційної зарплати.

