В 2026 году изменился размер алиментов: в Минюсте назвали новые минимальные суммы Сегодня 17:20 — Личные финансы

Украинское законодательство определяет четкие границы ответственности родителей за материальное обеспечение детей. Изменения в размере прожиточного минимума для населения с 1 января 2026 года отразились и на размерах алиментов.

Об этом сообщает Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.

«Изменения в размере прожиточного минимума для населения отразились и на алиментном обеспечении ребенка, которое не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста», — говорится в сообщении.

Минимальные суммы алиментов в 2026 году

С начала 2026 года минимальный размер ежемесячных алиментных выплат составляет:

для детей до 6 лет — не менее 1 408,50 грн;

для детей от 6 до 18 лет — не менее 1 756 грн.

Процесс начисления детских средств происходит автоматически и не требует обращений в органы государственной исполнительной службы.

«Эти показатели касаются только предельного минимума, который законодательно фиксируется для защиты прав ребенка. Чаще алиментные выплаты зависят от размера доходов родителей и устанавливаются в судебном порядке», — добавили в Минюсте.

Законодательством предусмотрены следующие ориентировочные размеры:

на одного ребенка — ¼ дохода плательщика алиментов;

на двоих детей — 1/3 дохода;

на троих и более детей — ½ дохода.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что размер алиментов должен покрывать базовые потребности ребенка. Суд может назначить их как процент от дохода родителя или в виде конкретной фиксированной суммы. Специалисты отмечают, что в случаях, когда расходы плательщика значительно превышают его официальный доход, а источники средств не подтверждены, суд может установить алименты на основе фактических обстоятельств, а не только официальной зарплаты.

