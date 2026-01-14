0 800 307 555
В 2026 году изменился размер алиментов: в Минюсте назвали новые минимальные суммы

Личные финансы
Украинское законодательство определяет четкие границы ответственности родителей за материальное обеспечение детей. Изменения в размере прожиточного минимума для населения с 1 января 2026 года отразились и на размерах алиментов.
Об этом сообщает Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.
«Изменения в размере прожиточного минимума для населения отразились и на алиментном обеспечении ребенка, которое не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста», — говорится в сообщении.

Минимальные суммы алиментов в 2026 году

С начала 2026 года минимальный размер ежемесячных алиментных выплат составляет:
  • для детей до 6 лет — не менее 1 408,50 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — не менее 1 756 грн.
Процесс начисления детских средств происходит автоматически и не требует обращений в органы государственной исполнительной службы.
«Эти показатели касаются только предельного минимума, который законодательно фиксируется для защиты прав ребенка. Чаще алиментные выплаты зависят от размера доходов родителей и устанавливаются в судебном порядке», — добавили в Минюсте.
Законодательством предусмотрены следующие ориентировочные размеры:
  • на одного ребенка — ¼ дохода плательщика алиментов;
  • на двоих детей — 1/3 дохода;
  • на троих и более детей — ½ дохода.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что размер алиментов должен покрывать базовые потребности ребенка. Суд может назначить их как процент от дохода родителя или в виде конкретной фиксированной суммы. Специалисты отмечают, что в случаях, когда расходы плательщика значительно превышают его официальный доход, а источники средств не подтверждены, суд может установить алименты на основе фактических обстоятельств, а не только официальной зарплаты.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
