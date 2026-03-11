Самые актуальные вакансии в ОПК (инфографика)
62% украинских компаний считают нехватку рабочей силы самым острым препятствием для бизнеса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Института экономических исследований. В ОПК этот показатель еще больше, пишет mind.ua, который попросил специалистов Work.ua проанализировать «кадровую картину» в ОПК и сравнить ее с общими трендами на рынке труда.
77,7% оборонных предприятий испытывают кадровый голод. Такой процент показывают данные исследования Украинского совета оружейников.
Перманентный рост количества Defense-компаний, масштабирование производств, подготовка к экспорту оружия — эти факторы, умноженные на дефицит кадров в Украине, стимулируют значительную конкуренцию на рынке труда.
Специалисты Work.ua проанализировали «кадровую картину» в ОПК и сравнили ее с общими трендами на рынке труда.
Кадровый спрос
В феврале на сервисе Work.ua было 151 оборонная компания с по меньшей мере одной вакансией. Эти предприятия разместили 1385 уникальных вакансий.
В среднем каждая компания пользуется спросом на закрытие девяти должностей. Важный нюанс: обычно на одну вакансию, особенно на рабочую, предприятия нанимают десятки специалистов.
Работодатели размещают на Work.ua вакансии в одной из 28 категорий. ОПК — не исключение.
«Статистика свидетельствует, что в ОПК сейчас больше всего ищут специалистов рабочих специальностей. Именно эта категория — самая дефицитная в Украине. Всему рынку труда критически не хватает специалистов рабочих профессий, эти вакансии закрывать едва ли не труднее всего. А ОПК фактически еще больше повышает спрос на этих специалистов», — объясняют Work.ua.
В будущем эта конкуренция будет расти. «Судя по тому, что оборонные компании активно ищут рекрутеров и эйчаров, предполагаем, что они настроены и на дальнейшее масштабирование», — уточняют в Work.ua.
Самые актуальные вакансии в ОПК
В феврале на Work.ua наибольшее количество вакансий было на следующие должности:
Средняя зарплата в ОПК
В феврале этот показатель на сервисе Work.ua составил 40 000 грн в месяц. При этом средняя зарплата на рынке труда — 28 000 грн.
Ранее мы писали, что компании оборонной индустрии ищут как технических специалистов, так и работников для производства, маркетинга и SMM. Смотрите обзор вакансий в направлении Military Tech от robota.ua.
Поделиться новостью
Также по теме
Самые актуальные вакансии в ОПК (инфографика)
Вернувшимся из депортации и ВОТ выплачивают 50 тыс. грн
Квартиры подорожают из-за конфликта в Иране. Что произойдет с рынком недвижимости в 2026 году?
Какие стипендии получают курсанты военных вузов в 2026 году
Как рост цен на горючее повлияет на стоимость продуктов — объяснение Минэкономики
На какой штраф можно влететь за весенние букеты