Какие стипендии получают курсанты военных вузов в 2026 году

В Украине с 1 января идет вступительная кампания в высшие военные учебные заведения. В процессе обучения курсанты получают не только образование, но и ряд социальных гарантий. В частности, им обеспечивают денежное довольствие, бесплатное проживание, трехразовое питание, военную форму и медицинское обслуживание.
Со ссылкой на Минобороны рассказываем детали о стипендиях курсантам.
Какая стипендия у курсантов
Уже на первом курсе курсанты получают около 10 тысяч гривен в месяц. Для сравнения, минимальная академическая стипендия студентов гражданских университетов составляет 2000 грн, а с сентября ее планируют повысить до 4 тыс. грн.
Размер выплат зависит от нескольких факторов: курса обучения, успеваемости, социального статуса (например, для детей-сирот) и должности, которую занимает курсант. Поэтому суммы на одном курсе могут отличаться.
Сколько платят курсантам в 2026 году
По данным Министерства обороны, в 2026 году денежное довольствие курсантов составляет:
I-II курс:
- от 9646 до 10 320 грн;
- для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — от 14 561 до 15 109 грн.
III-IV курс:
- от 9970 до 10 524 грн;
- для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — от 14 759 до 15 508 грн.
Сколько могут получать отличники
На четвертом курсе выплаты могут быть значительно больше. Отличники и курсанты, проходящие стажировку, получают до 22 854 грн в месяц.
Для отличников из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, выплаты могут достигать 27 838 грн.
Ранее мы рассказывали, есть ли у детей УБД льготы при поступлении в университет.
