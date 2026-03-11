Какие стипендии получают курсанты военных вузов в 2026 году Сегодня 09:37 — Личные финансы

В Украине с 1 января идет вступительная кампания в высшие военные учебные заведения. В процессе обучения курсанты получают не только образование, но и ряд социальных гарантий. В частности, им обеспечивают денежное довольствие, бесплатное проживание, трехразовое питание, военную форму и медицинское обслуживание.

Со ссылкой на Минобороны рассказываем детали о стипендиях курсантам.

Какая стипендия у курсантов

Уже на первом курсе курсанты получают около 10 тысяч гривен в месяц. Для сравнения, минимальная академическая стипендия студентов гражданских университетов составляет 2000 грн, а с сентября ее планируют повысить до 4 тыс. грн.

Размер выплат зависит от нескольких факторов: курса обучения, успеваемости, социального статуса (например, для детей-сирот) и должности, которую занимает курсант. Поэтому суммы на одном курсе могут отличаться.

Сколько платят курсантам в 2026 году

По данным Министерства обороны, в 2026 году денежное довольствие курсантов составляет:

I-II курс:

от 9646 до 10 320 грн;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — от 14 561 до 15 109 грн.

III-IV курс:

от 9970 до 10 524 грн;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — от 14 759 до 15 508 грн.

Сколько могут получать отличники

На четвертом курсе выплаты могут быть значительно больше. Отличники и курсанты, проходящие стажировку, получают до 22 854 грн в месяц.

Для отличников из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, выплаты могут достигать 27 838 грн.

