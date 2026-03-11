0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие стипендии получают курсанты военных вузов в 2026 году

Личные финансы
57
Курсанты ВВУЗ
Курсанты ВВУЗ, shepetivka-rada.gov.ua
В Украине с 1 января идет вступительная кампания в высшие военные учебные заведения. В процессе обучения курсанты получают не только образование, но и ряд социальных гарантий. В частности, им обеспечивают денежное довольствие, бесплатное проживание, трехразовое питание, военную форму и медицинское обслуживание.
Со ссылкой на Минобороны рассказываем детали о стипендиях курсантам.

Какая стипендия у курсантов

Уже на первом курсе курсанты получают около 10 тысяч гривен в месяц. Для сравнения, минимальная академическая стипендия студентов гражданских университетов составляет 2000 грн, а с сентября ее планируют повысить до 4 тыс. грн.
Размер выплат зависит от нескольких факторов: курса обучения, успеваемости, социального статуса (например, для детей-сирот) и должности, которую занимает курсант. Поэтому суммы на одном курсе могут отличаться.

Сколько платят курсантам в 2026 году

По данным Министерства обороны, в 2026 году денежное довольствие курсантов составляет:
I-II курс:
  • от 9646 до 10 320 грн;
  • для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — от 14 561 до 15 109 грн.
Читайте также
III-IV курс:
  • от 9970 до 10 524 грн;
  • для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — от 14 759 до 15 508 грн.

Сколько могут получать отличники

На четвертом курсе выплаты могут быть значительно больше. Отличники и курсанты, проходящие стажировку, получают до 22 854 грн в месяц.
Для отличников из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, выплаты могут достигать 27 838 грн.
Ранее мы рассказывали, есть ли у детей УБД льготы при поступлении в университет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннообязанныйВУЗДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems