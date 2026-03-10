Как рост цен на горючее повлияет на стоимость продуктов — объяснение Минэкономики Сегодня 21:03 — Личные финансы

Государство продолжает реализовывать программы поддержки аграриев

В Украине стартует весенняя посевная кампания. Возможный рост цен на топливо не имеет критического влияния на экономику агропроизводства.

Об этом рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Суспільне».

«Аграрии располагают запасом основных ресурсов для весенней посевной как минимум на несколько недель, а часто — и на несколько месяцев. Это необходимо, ведь агропроизводство имеет долгий цикл: один урожай в год требует тщательной заблаговременной подготовки. Также заранее закуплено горючее для проведения полевых работ, поэтому на старте посевного дефицита ресурсов не наблюдается», — отметил Высоцкий.

Влияние стоимости горючего

По его словам, возможный рост стоимости горючего пока не имеет критического влияния на экономику производства.

Топливо в структуре себестоимости отдельных культур может составлять 10−15%, поэтому даже при его удорожании влияние на конечную себестоимость продукции оценивается на уровне 1−2%.

Где первыми начинают посевную

Традиционно посевная кампания начинается в южных регионах Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях и постепенно продвигается на север страны.

По оценкам Минэкономики площади посевов яровых культур в 2026 году существенно не изменятся и останутся примерно на уровне прошлого года. Это относится и к прифронтовым регионам, где аграрии планируют засевать все доступные и безопасные земли.

Кроме того, большинство озимых культур успешно перезимовали. В большинстве регионов потери не превышают 3−5%, а иногда их нет вовсе. Вместе с тем, в нескольких областях ситуация несколько сложнее. В частности, в Кировоградской области возможны потери до 30−40% озимых посевов, в Винницкой — до 20−30%, в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской — до 10−20%.

«Даже в регионах с большими потерями это не представляет угрозы деятельности хозяйств, ведь озимые культуры обычно занимают лишь 20−30% структуры посевов. В пересчете на общий объем производства потери будут значительно меньше», — объяснил Тарас Высоцкий.

По его словам, на национальном уровне погодные условия этой зимой не создают угрозы для продовольственной безопасности.

Государственная поддержка аграриев

Государство продолжает реализовывать программы поддержки аграриев. Ключевым инструментом остается льготное кредитование по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», продленной до 31 марта 2027 года, а для прифронтовых регионов — до 31 декабря 2027 года.

Кроме того, продолжают действовать и другие программы поддержки, в частности:

гранты на закладку садов и теплиц;

поддержка строительства овощехранилищ;

программы развития орошения;

специальные инструменты поддержки прифронтовых регионов.

Важным фактором возобновления агропроизводства остается разминирование земель. За последний период разминировано около 30−40 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

