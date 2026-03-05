Зеленский рассказал, как государство планирует сдержать ценники на АЗС Сегодня 19:05 — Энергетика

Нынешний рост цен на горючее – часть глобальной тенденции

В Украине на фоне проблем с глобальной логистикой и удорожания горючего на мировых рынках растут цены на автозаправочных станциях. В то же время, государственная компания «Укрнафта» в кризисный период планирует минимизировать наценку, чтобы сдержать подорожание горючего и избежать резких колебаний цен.

Об этом на брифинге по итогам рабочего совещания сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, достигнута договоренность с НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Укрнефть» о работе в кризисный период с минимальной рентабельностью.

«Мы договорились с НАК „Нафтогаз Украины“, соответственно с компанией „Укрнафта“, что они сделают все возможное, чтобы в кризисный момент работать без рентабельности. Мы не можем влиять на весь частный сектор государства, но „Укрнафта“ — это база в Украине, которая позволит в сложные периоды частично регулировать ситуацию и помогать людям», — отметил Зеленский.

Рост цен является частью глобальной тенденции

В то же время глава НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий подчеркнул, что нынешний рост цен на горючее — часть глобальной тенденции.

«Цена на заправках не выросла на 10 гривен. Это не соответствует действительности. Индикативно повышение составило около 6 гривен», — сообщил Корецкий.

Основная задача для Украины

По его словам, ключевой задачей для Украины, как и для других европейских стран, является избежать перебоев со снабжением. В настоящее время на рынке наблюдаются глобальные сбои логистических цепей. Подобные кризисы возникали уже во время пандемии COVID-19 и в начале полномасштабного вторжения российской федерации.

Корецкий подчеркнул, что компании активно диверсифицируют каналы поставок. При этом Украина уже имеет одну из наиболее диверсифицированных систем снабжения нефтепродуктами.

«Не видим никаких панических настроений по поводу поставок нефтепродуктов. Цена выросла на мировых площадках. Это объективная реальность. „Укрнафта“ как государственная компания будет флюгером для справедливой цены в этот шоковый кризисный период. Компания до минимума снизит любую наценку, что позволит лишь покрывать расходы, чтобы плавно и спокойно пройти этот сложный период», — добавил глава НАК «Нафтогаз Украины».

Он подчеркнул, что, несмотря на временный рост спроса на АЗС, рынок работает в плановом режиме. Корецкий предположил, что нынешний всплеск покупок связан с паническими настроениями.

«Все игроки рынка видят рост реализации. Мы считаем, что это шоковое паническое настроение. Оно также пройдет, потому что все закупят и уже не будет свободных канистр. По этому поводу проблем никаких нет», — добавил Корецкий.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что для повышения энергетической безопасности Верховная Рада приняла закон «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов». Документ предполагает создание в Украине стратегического резерва горючего. Часть таких запасов (до 25%) могут храниться на территории стран Европейского Союза. Закон также устанавливает обязанность импортеров и производителей нефти и нефтепродуктов формировать и поддерживать соответствующие резервы.

