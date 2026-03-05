0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доллар просел после роста из-за конфликта на Ближнем Востоке

Валюта
78
Доллар США испытал наибольшее падение за три недели
Доллар США испытал наибольшее падение за три недели
Доллар продемонстрировал наибольшее падение примерно за три недели на фоне улучшения настроений на финансовых рынках. Рост цен на нефть и подъем американских акций частично снизили спрос на так называемые «безопасные активы», ранее поддерживавшие американскую валюту из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Bloomberg.

Динамика доллара

Индекс спотового доллара Bloomberg снизился на 0,3%, что явилось наибольшим падением с 9 февраля. В то же время за неделю показатель все еще вырос примерно на 1,1%.
В последние дни доллар укреплялся по отношению к большинству мировых валют после того, как США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, а Тегеран ответил собственными ударами. Поэтому инвесторы активнее вкладывались в валюту как в защитный актив.
finance.ua/deposits?mpl=co_vsv&mpr=news&mcr=deposits050326
Однако в среду рыночные настроения несколько улучшились. Причиной стали сообщения о возможных косвенных контактах Ирана с США по поводу переговоров, хотя позже Тегеран это отрицал. Дополнительную поддержку рынку оказали и сильнейшие экономические данные из США.
«Устойчивость американских акций и уход цен на нефть от максимумов дали валютному рынку определенное пространство для передышки. Неопределенность остается высокой, а настроения могут быстро меняться», — отметил валютный стратег Bank of America Алекс Коэн.
Доллар просел после роста из-за конфликта на Ближнем Востоке

Воздействие войны на инфляцию и ставки

Обострение конфликта на Ближнем Востоке подтолкнуло цены на энергоносители и снова усилило опасения по поводу инфляции. Поэтому рынки пересмотрели ожидания относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США.
Читайте также
Трейдеры теперь считают, что первое понижение процентных ставок ФРС может произойти в сентябре, тогда как ранее ожидалось, что это произойдет уже в июле. При этом доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций США растет на третий день.

Сильные данные экономики США

Дополнительным фактором стала мощная макростатистика. По данным ADP Research, в частном секторе США в прошлом месяце создано самое большое количество рабочих мест с июля.
В то же время, по информации Института управления поставками (ISM), сектор услуг США в феврале рос самыми быстрыми темпами с середины 2022 года.
Главный валютный стратег Goldman Sachs Камакшья Триведи отметил, что инфляционное давление может снизиться, если конфликт на Ближнем Востоке быстро завершится. В таком случае Федеральная резервная система сможет провести два понижения ставок в этом году.

Геополитическое напряжение сохраняется

Несмотря на короткое улучшение настроений, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль и Иран продолжают обмениваться авиаударами и ракетными обстрелами.
Конфликт также влияет на нефтяной рынок: боевые действия заставляют отдельных производителей сокращать добычу, а риски для судоходства через Ормузский пролив ограничивают поставки энергоносителей на мировые рынки.
Ранее мы сообщали, что согласно прогнозу Goldman Sachs цены на нефть могут превысить $100 за баррель.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДолларКурс доллараВалютаКурс валют
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems