Доллар просел после роста из-за конфликта на Ближнем Востоке

Доллар США испытал наибольшее падение за три недели

Доллар продемонстрировал наибольшее падение примерно за три недели на фоне улучшения настроений на финансовых рынках. Рост цен на нефть и подъем американских акций частично снизили спрос на так называемые «безопасные активы», ранее поддерживавшие американскую валюту из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Bloomberg

Динамика доллара

Индекс спотового доллара Bloomberg снизился на 0,3%, что явилось наибольшим падением с 9 февраля. В то же время за неделю показатель все еще вырос примерно на 1,1%.

В последние дни доллар укреплялся по отношению к большинству мировых валют после того, как США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, а Тегеран ответил собственными ударами. Поэтому инвесторы активнее вкладывались в валюту как в защитный актив.

Однако в среду рыночные настроения несколько улучшились. Причиной стали сообщения о возможных косвенных контактах Ирана с США по поводу переговоров, хотя позже Тегеран это отрицал. Дополнительную поддержку рынку оказали и сильнейшие экономические данные из США.

«Устойчивость американских акций и уход цен на нефть от максимумов дали валютному рынку определенное пространство для передышки. Неопределенность остается высокой, а настроения могут быстро меняться», — отметил валютный стратег Bank of America Алекс Коэн.

Воздействие войны на инфляцию и ставки

Обострение конфликта на Ближнем Востоке подтолкнуло цены на энергоносители и снова усилило опасения по поводу инфляции. Поэтому рынки пересмотрели ожидания относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Трейдеры теперь считают, что первое понижение процентных ставок ФРС может произойти в сентябре, тогда как ранее ожидалось, что это произойдет уже в июле. При этом доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций США растет на третий день.

Сильные данные экономики США

Дополнительным фактором стала мощная макростатистика. По данным ADP Research, в частном секторе США в прошлом месяце создано самое большое количество рабочих мест с июля.

В то же время, по информации Института управления поставками (ISM), сектор услуг США в феврале рос самыми быстрыми темпами с середины 2022 года.

Главный валютный стратег Goldman Sachs Камакшья Триведи отметил, что инфляционное давление может снизиться, если конфликт на Ближнем Востоке быстро завершится. В таком случае Федеральная резервная система сможет провести два понижения ставок в этом году.

Геополитическое напряжение сохраняется

Несмотря на короткое улучшение настроений, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль и Иран продолжают обмениваться авиаударами и ракетными обстрелами.

Конфликт также влияет на нефтяной рынок: боевые действия заставляют отдельных производителей сокращать добычу, а риски для судоходства через Ормузский пролив ограничивают поставки энергоносителей на мировые рынки.

