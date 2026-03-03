0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экс-член Совета НБУ объяснил, почему евро не заменит в Украине доллар

Валюта
1
Евро имеет перспективы, но не станет основной валютой
Евро имеет перспективы, но не станет основной валютой
Бывший главный эксперт по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета Нацбанка, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что у евро есть перспективы в Украине, однако не сможет вытеснить доллар как основную валюту.
Об этом он отметил в интервью «Главкому».

Доллар будет оставаться ключевой валютой

По словам эксперта, для существенного изменения валютной структуры международных резервов в пользу евро необходим масштабный глобальный экономический кризис.
«Во всех остальных случаях доллар будет оставаться валютой № 1 в мире для торговли и, пока идет война в Европе, его позиции в торговле будут только усиливаться. Что касается мировых валютных резервов, я могу допустить, что его доля в них будет динамичной, в частности, из-за поведения Китая. Но не думаю, что в течение года мы увидим снижение доли евро до уровня менее 50% глобальных ЗВР», — подчеркнул он.

Переход на евро требует длительного периода

Безусловно, у евро большое будущее в Украине. Но разговоры о замене якорной валюты на евро я воспринимаю как безумие. Я понимаю чиновников, которые сейчас больше получают помощи от ЕС, чем от США, и имеют определенный излишек евро в резервах, но предлагать рынку, который прочно и давно привязан к доллару США, замену якорной валюты — нецелесообразно. Если будет такое политическое решение, то нужно создавать условия для такого перехода в течение 5−10 лет", — добавил Шапран.
Экс-член Совета НБУ отметил, что несмотря на рост зависимости от расчетов в евро после ограничения судоходства, основная часть сырьевого экспорта и часть энергетического импорта Украины остаются привязанными к рынкам, где ценообразование осуществляется в долларах.
Читайте также
«Опросите зернотрейдеров и металлургов — согласны ли они перейти на евро? Для них в этом плане будут некоторые неудобства. По мере того, как мы будем отходить от сырьевого характера экспорта, мы будем увеличивать популярность евро в расчетах. А пока ситуация такова, что при долларе как якорной валюте его ослабление к евро делает нашу продукцию в еврозоне более дешевой и конкурентоспособной», — подытожил эксперт.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины считает преждевременным и нецелесообразным введение евро вместо гривны на текущем этапе. Регулятор отмечает, что такой шаг не отвечает требованиям законодательства Украины и Европейского Союза, а также может создать дополнительные экономические риски и усложнить процесс евроинтеграции.
Среди потенциальных преимуществ введения евро в НБУ называют:
  • снижение транзакционных издержек;
  • уменьшение валютных рисков;
  • улучшение доступа к более широким рынкам капитала;
  • содействие притоку иностранных инвестиций и развитию торговли.
В то же время в Нацбанке отмечают, что есть и риски. Поскольку с переходом на евро страны теряют привычные механизмы для должной реакции на внезапные изменения в экономике — независимую монетарную политику и обменный курс.
По материалам:
Главком
ВалютаДолларЕвро
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems