Экс-член Совета НБУ объяснил, почему евро не заменит в Украине доллар

Евро имеет перспективы, но не станет основной валютой

Бывший главный эксперт по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета Нацбанка, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что у евро есть перспективы в Украине, однако не сможет вытеснить доллар как основную валюту.

Доллар будет оставаться ключевой валютой

По словам эксперта, для существенного изменения валютной структуры международных резервов в пользу евро необходим масштабный глобальный экономический кризис.

«Во всех остальных случаях доллар будет оставаться валютой № 1 в мире для торговли и, пока идет война в Европе, его позиции в торговле будут только усиливаться. Что касается мировых валютных резервов, я могу допустить, что его доля в них будет динамичной, в частности, из-за поведения Китая. Но не думаю, что в течение года мы увидим снижение доли евро до уровня менее 50% глобальных ЗВР», — подчеркнул он.

Переход на евро требует длительного периода

Безусловно, у евро большое будущее в Украине. Но разговоры о замене якорной валюты на евро я воспринимаю как безумие. Я понимаю чиновников, которые сейчас больше получают помощи от ЕС, чем от США, и имеют определенный излишек евро в резервах, но предлагать рынку, который прочно и давно привязан к доллару США, замену якорной валюты — нецелесообразно. Если будет такое политическое решение, то нужно создавать условия для такого перехода в течение 5−10 лет", — добавил Шапран.

Экс-член Совета НБУ отметил, что несмотря на рост зависимости от расчетов в евро после ограничения судоходства, основная часть сырьевого экспорта и часть энергетического импорта Украины остаются привязанными к рынкам, где ценообразование осуществляется в долларах.

«Опросите зернотрейдеров и металлургов — согласны ли они перейти на евро? Для них в этом плане будут некоторые неудобства. По мере того, как мы будем отходить от сырьевого характера экспорта, мы будем увеличивать популярность евро в расчетах. А пока ситуация такова, что при долларе как якорной валюте его ослабление к евро делает нашу продукцию в еврозоне более дешевой и конкурентоспособной», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины считает преждевременным и нецелесообразным введение евро вместо гривны на текущем этапе. Регулятор отмечает, что такой шаг не отвечает требованиям законодательства Украины и Европейского Союза, а также может создать дополнительные экономические риски и усложнить процесс евроинтеграции.

Среди потенциальных преимуществ введения евро в НБУ называют:

снижение транзакционных издержек;

уменьшение валютных рисков;

улучшение доступа к более широким рынкам капитала;

содействие притоку иностранных инвестиций и развитию торговли.

В то же время в Нацбанке отмечают, что есть и риски. Поскольку с переходом на евро страны теряют привычные механизмы для должной реакции на внезапные изменения в экономике — независимую монетарную политику и обменный курс.

