Доллар под угрозой? Инвесторы массово ищут альтернативу Сегодня 14:05 — Валюта

34% инвесторов готовы уменьшить долю доллара США

Последние решения касательно американских тарифов снова обострили неопределенность на глобальных рынках. Инвесторы пытаются оценить последствия для доллара, фондовых индексов и мировой торговли. Согласно опросу Markets Pulse, часть участников рынка ожидает ослабления американской валюты и меняет свои инвестиционные стратегии.

Об этом пишет Bloomberg.

Инвесторы готовы отказаться от доллара

В опросе, проведенном 20−25 февраля среди 121 респондента, 34% заявили, что в случае дальнейших изменений тарифной политики они бы диверсифицировали активы, уменьшив долю доллара США в портфелях.

Для сравнения: в декабре такого мнения придерживались 29% опрошенных.

Более 70% участников опроса ожидают, что индекс Bloomberg Dollar Spot в течение ближайшего месяца снизится. Индикатор и так показывает слабость после падения на 8,1% в 2025 году.

Решения Верховного суда и новые пошлины

20 февраля Верховный суд США отменил масштабные глобальные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом. Это снова создало неопределенность для торговых партнеров США.

После этого Трамп подписал указ о введении 10% глобальной пошлины и заявил о намерении повысить ее до 15%.

Читайте также Будет ли скачок доллара — прогноз курса

Кроме того, остается открытым вопрос компенсаций импортерам, которые обжаловали тарифы. По оценкам Bloomberg Economics, объем возможных возмещений может составить 170 млрд долларов. Подано более 1500 исков.

Аналитики отмечают, что такая ситуация усугубляет средне- и долгосрочную неопределенность по государственному долгу США, повышает доходность долгосрочных облигаций и создает дополнительное давление на доллар.

Что это значит для ФРС

Главный экономист Bank of Nassau Вин Тин считает, что снижение средней тарифной нагрузки может снизить инфляционное давление. В таком случае Федеральная резервная система получит больше пространства для снижения ставок.

На рынке уже оценивают вероятность снижения ставки в июле более чем в 87%.

Если ФРС возобновит цикл смягчения монетарной политики, это может поддержать фондовый рынок, но в то же время ослабить доллар.

Все ли так плохо для доллара

Не все эксперты настроены пессимистически. Некоторые аналитики считают, что администрация Трампа может найти альтернативные механизмы сохранения тарифного давления.

В частности, Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman отмечает, что значительных краткосрочных последствий для доллара он не ожидает, поскольку альтернативные меры уже разрабатываются.

Несмотря на неопределенность, около трех четвертей респондентов заявили, что планируют сохранить или даже увеличить вложения в американские активы.

В фокусе — Китай и развивающиеся рынки

37% участников опроса считают, что наибольшую выгоду от изменения тарифной политики могут получить акции Китая и Гонконга.

В то же время, торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что администрация Трампа стремится сохранить пошлины на китайские товары на уровне 35−50%, а решение суда не повлияет на большинство ограничений.

По данным Citigroup, крупные международные управляющие активами стали более оптимистичными по отношению к развивающимся рынкам, наращивая позиции в Азии, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Прогнозы по S&P 500

62% респондентов ожидают, что индекс S&P 500 вырастет в течение месяца после тарифного решения. В декабре таких было больше — 71%, что свидетельствует об определенном снижении оптимизма, хотя общий настрой остается умеренно положительным.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.