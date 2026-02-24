Какую валюту украинцы кладут под матрас Сегодня 08:00 — Валюта

Сколько наличного евро находится на руках у украинцев, сказать невозможно, так как нет статистики на эту тему. Поэтому можно только делать оценки. В том, что доллар остается иностранной валютой номер один, сомнений пока не возникает. Но каковы пропорции?

Об этом пишет финансовый аналитик Группы ICU Михаил Демков в статье Минфин . Мы выбрали основное.

Более четверти иностранной наличной валюты, которую покупают в Украине через отделения банков и официальных обменников, приходится на евро. Что довольно много. В 2017—2021 годах эта доля составляла всего 12−14%, то есть с этого времени она выросла вдвое.

Тенденции

В прошлом году наблюдалась любопытная тенденция. Украинцы отреагировали на так называемый Liberation day — объявление президентом Трампом тарифов и девальвация при этом. Курс к евро снизился с почти паритета в феврале 2025-го до 1,17 за несколько месяцев.

В этот период покупки наличного доллара существенно снизились. Его покупали почти столько, сколько продавали, и это после рекордных покупок накануне. Вместо этого можно было наблюдать накопление наличного евро, которого покупали больше, чем продавали. Но ближе к 2026 году, когда курс несколько стабилизировался, покупки доллара возобновились.

Сколько евро население держит в банках

Суммарно резиденты Украины держат в отечественных банках средств в иностранной валюте почти на $21 млрд. Это совсем не много. Для сравнения: в рекордном 2024 году банки ввезли в страну наличной валюты на $29 млрд больше, чем вывезли.

«Сколько безналичной валюты украинцы держат в банках в евро? Ответ — все больше, но доллар остается на лидирующих позициях», — пишет эксперт, — Уукраинский бизнес на начало 2026 года 46% своих валютных средств в банках Украины держал в евро. Здесь тоже можно рассмотреть влияние геополитики. Так, доля евро была самой низкой в ​​2011−2016 годах и постепенно росла по мере большей интеграции страны в европейскую экономику".

По словам эксперта, доля евро в валютных средствах физических лиц растет достаточно медленно и равномерно. Причиной являются различные функции, выполняемые валютой в банках для разных категорий клиентов.

«Если у бизнеса валютные средства — это в первую очередь о расчетах за импорт или выручку от экспорта, то у физических лиц — это о сбережениях, защите от девальвации. В этом плане доллар остается более понятным. К тому же, ставки хоть и низкие в валюте, но в долларе они часто на половину процентного пункта выше», — резюмирует он.

Ранее писали, что Национальный банк Украины считает преждевременным и нецелесообразным введение евро вместо гривны на текущем этапе. Регулятор отмечает, что такой шаг не отвечает требованиям законодательства Украины и Европейского Союза, а также может создать дополнительные экономические риски и усложнить процесс евроинтеграции.

В Национальном банке отмечают, что одностороннее введение евро противоречит нормам ЕС. Согласно Договору о Европейском Союзе, ключевым условием перехода на евро является членство страны в ЕС.

Справка Finance.ua:

В течение 16−20 февраля официальный курс доллара показал умеренную недельную волатильность с незначительным общим ослаблением гривны. За пять дней курс вырос с 43,1020 до 43,2667 грн/$ на 16 копеек, или 0,38%. Движение было плавным: три дня подряд наблюдалось умеренное ослабление гривны, а последняя сессия принесла небольшое восстановление.

Американский доллар в этом году может ослабнуть. Такой сценарий возможен, если Федеральная резервная система США пойдет на более глубокое снижение ставок, чем сейчас ожидают рынки. Об этом заявил стратег State Street Corp. Ли Ферридж.

