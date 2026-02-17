0 800 307 555
ру
Доллар и евро готовят сюрприз! Прогноз курса с 16 по 22 февраля. Когда следует продавать валюту?

Валюта
84
Евро демонстрирует рост, а мировые рынки напоминают "финансовую аритмию"
На нашем YouTube-канале вышло новое видео, в котором разбираем подробный прогноз курса доллара и евро на период с 16 по 22 февраля от финансового эксперта Алексея Козырева. Расскажем, почему курс гривны будут формировать не только действия Национального банка, но и решения США, Европы и ключевые глобальные события.
По прогнозам Алексея Козырева, на мировом рынке пара евро/доллар будет находиться в пределах 1,175−1,194, с повышенной волатильностью 18−20 февраля. Причинами могут стать публикация протоколов ФРС США, данных по рынку труда и инфляционных показателей в США и Германии.
На межбанке доллар прогнозируется в коридоре 42,80−43,45 грн, а курс евро — на уровне 50,29−51,88 грн. В то же время с учетом политики гибкого курсообразования НБУ более вероятный рабочий диапазон для евро — 50,80−51,45 грн.

Среди ключевых внутренних факторов недели:

  • период налоговых платежей бизнеса до 20 февраля, что увеличит предложение валюты;
  • уменьшение потребности в импорте энергоносителей из-за потепления;
  • стабильно высокий спрос населения на валюту;
  • активное участие НБУ, который, по оценкам, может потратить 730−890 млн долларов резервов для поддержки гривны.
На наличном рынке ожидаются следующие диапазоны курса:
  • доллар в банках — 42,60−43,65 грн, в обменниках — 42,70−43,55 грн;
  • евро в банках — 50,60−51,65 грн, в обменниках — 50,60−51,60 грн.
Дополнительное влияние на настроения инвесторов и валютный рынок будут иметь геополитические новости, переговоры с участием Украины, США и россии, а также общая ситуация на мировых финансовых рынках, где доллар постепенно ослабевает по отношению к евро.
Подробный прогноз, объяснение факторов влияния и ожидания наличного рынка — в новом видео на нашем YouTube-канале:
Валюта
