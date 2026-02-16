Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:00 — Валюта

В течение этой недели резкие и кратковременные колебания курса возможны, но системных изменений не произойдет

По итогам официального курса в течение 9−13 февраля гривна укрепилась, однако очень незначительно: чистое изменение составляет 5 копеек, или 0,13% от начального уровня. В течение этой недели резкие и кратковременные колебания курса возможны, но, вероятно, 16−20 февраля системных изменений не произойдет.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Умеренная нестабильность в узком коридоре с небольшой тенденцией к укреплению гривны», — отметила Золотько.

Официальный и наличный курс

Официальный курс Национального банка был следующий:

9 февраля — 43,0487 грн/$;

10 февраля — 43,0267 грн/$;

11 февраля — 43,0904 грн/$;

12 февраля — 43,0318 грн/$;

13 февраля — 42,9930 грн/$.

Наличный рынок в период 9−13 февраля показал общую стабильность со слабым циклическим изменением котировок вокруг отметки 43 грн/$. Покупка в кассах в течение недели держалась вблизи 42,7 грн, тогда как продажи оставались около 43,3 грн — то есть классический спред между спросом и предложением с незначительными колебаниями в пределах нескольких десятков копеек:

в понедельник покупка/продажа составила примерно 42,77/43,31 грн/$;

во вторник продажи несколько поднялись — до 43,37 грн/$, при этом покупка практически не изменилась (42,76 грн/$);

в среду — 42,73/43,35 грн/$;

в четверг 42,74/43,30 грн/$;

пятница завершила неделю на уровне 42,77/43,34 грн/$, то есть рынок вернулся к позициям, близким к стартовым.

Курс на межбанке

По итогам прошедшей недели межбанковский рынок демонстрировал умеренное напряжение с преобладанием спроса на доллар и явными дневными колебаниями:

понедельник, 9 февраля, начался с утренней низкой отметки 42,9 грн/$ и в течение сессии спрос постепенно нарастал — торги завершились на дневном максимуме 43,06 грн/$, что отражает классическое внутридневное усиление спроса;

во вторник, 10 февраля, рынок открылся около 43,10 грн/$ и практически не изменился до вечера, завершив торги на уровне 43,09 грн/$;

среда началась с тех же 43,09 грн/$, но к концу дня котировки снизились до 43,03 грн/$;

в четверг, 12 февраля, рынок прошел с утренних 43,07 грн/$ до вечерних 43,09 грн/$, зафиксировав при этом дневной провал до 42,85 грн/$ — такая широта колебаний свидетельствует об активных операциях хеджирования и краткосрочных спекулятивных маневрах;

пятница стартовала с максимума предыдущего дня — 43,10 грн/$ - и завершила неделю на 43,07 грн/$, оставив рынок в узком коридоре вблизи пиковых значений.

В целом неделя отметилась доминированием спроса с одновременной наличием предложения, которая сдерживала образование устойчивого тренда. Рынок демонстрировал высокую чувствительность к внутридневным импульсам, но завершился без резкого пробивания ключевых уровней.

Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 9−13 февраля на 8% меньше предыдущей недели и составил $725,5 млн грн против $794,25 млн 2−6 февраля.

Прогноз на эту неделю

Эксперт отмечает, что Нацбанк продолжает иметь достаточный запас прочности и одновременно идет постепенная либерализация валютных правил, поэтому рынок будет реагировать на сочетание новостных потоков, технических факторов и крупных платежных волн.

По ее словам, регулятор при необходимости может исходить из интервенций, что дает временную поддержку или, наоборот, создает дни повышенной волатильности в моменты активных операций.

Одновременно изменения в монетарной политике влияют на интерес к гривневым активам. Новости же об эскалации геополитических напряжений или резкой турбулентности на мировых рынках мгновенно повышают спрос на валюту и на безопасные валюты в целом — в эти дни в Украине можно ожидать временного усиления спроса и коротких пиковых закупок доллара. Это классический механизм краткосрочной волатильности.

Планы международной помощи и прогресс в переговорах с кредиторами дают как основания для успокоения рынка, так и поводы для временных движений в случае корректировок ожиданий. Позитивные сигналы относительно договоренностей обычно смягчают давление на курс, а неопределенность — усиливает.

Крупные платежи Украины, погашение или эмиссия ОВГЗ, выплаты по внешнему долгу или значительные корпоративные операции могут создавать отдельные дни с повышенным спросом или предложением валюты. Такие «технические» импульсы часто дают пики в пределах одного-двух торговых дней.

