0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С какими позициями Украина входит в 2026 год — Пышный

Валюта
31
С какими позициями Украина входит в 2026 год — Пышный
С какими позициями Украина входит в 2026 год — Пышный
Как удается сохранять макрофинансовую устойчивость страны и с какими позициями Украина входит в 2026 год. Об этом рассказал в интервью Глава НБУ Андрей Пышный для издания NV.
Война продолжается, энергетические опасности выросли, неопределенность остается беспрецедентной. Но в то же время у Украины есть то, что невозможно измерить одним показателем — опыт управления финансовой системой в самых сложных условиях и сформированный запас прочности.
Читайте также
Как говорит Глава НБУ, инфляция после пика в прошлом году стала снижаться, что позволило начать цикл смягчения процентной политики.
Банковская система остается операционно устойчивой, ликвидной и прибыльной. Кредитование экономики растет, поддерживая возобновление бизнеса, энергетики и оборонной промышленности.
Читайте также

Валютный рынок

По словам Пышного, валютный рынок работает в режиме управляемой гибкости, а международные резервы находятся на исторически высоком уровне, обеспечивая способность сглаживать шоки.
Как он отметил: «У нас есть обоснованные надежды, что достаточная международная помощь сохранится. На 2026 год наш прогноз — 51,4 млрд долларов, из которых 3,1 млрд мы уже получили в январе».
«Сейчас важным этапом для нас является получение новой программы с МВФ, поэтому Украина работает над выполнением предыдущих мер. Утверждение программы Фондом станет сигналом для доноров о нашей приверженности ответственной политике и реформам. Устойчивый приток помощи — это предпосылка для дальнейшего финансирования дефицита бюджета без эмиссии и поддержки макрофинансовой устойчивости», — отметил Андрей Пышный.
Место для вашей рекламы
Ранее писали, по прогнозу НБУ, в 2026 году реальные зарплаты вырастут на 7% (как и в 2025 году), а в 2027—2028 годах — около 6% ежегодно.
В то же время НБУ предполагает, что чистое возвращение мигрантов начнется в 2027 году (около 0,1 млн человек). В 2028 году этот процесс активизируется (0,5 млн человек), в частности, учитывая ожидаемое уменьшение рисков безопасности и общее улучшение экономической ситуации.
Читайте также
Ранее Национальный банк Украины в рекомендациях для банков по финансовому мониторингу призвал более активно пользоваться предусмотренным законом правом обмена информацией о клиентах, которым было отказано в поддержании деловых отношений.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems