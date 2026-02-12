С какими позициями Украина входит в 2026 год — Пышный Сегодня 16:33 — Валюта

С какими позициями Украина входит в 2026 год — Пышный

Как удается сохранять макрофинансовую устойчивость страны и с какими позициями Украина входит в 2026 год. Об этом рассказал в интервью Глава НБУ Андрей Пышный для издания Об этом рассказал в интервью Глава НБУ Андрей Пышный для издания NV

Война продолжается, энергетические опасности выросли, неопределенность остается беспрецедентной. Но в то же время у Украины есть то, что невозможно измерить одним показателем — опыт управления финансовой системой в самых сложных условиях и сформированный запас прочности.

Читайте также НБУ предупреждает о рисках для инфляции из-за корректировки тарифов на коммуналку

Как говорит Глава НБУ, инфляция после пика в прошлом году стала снижаться, что позволило начать цикл смягчения процентной политики.

Банковская система остается операционно устойчивой, ликвидной и прибыльной. Кредитование экономики растет, поддерживая возобновление бизнеса, энергетики и оборонной промышленности.

Валютный рынок

По словам Пышного, валютный рынок работает в режиме управляемой гибкости, а международные резервы находятся на исторически высоком уровне, обеспечивая способность сглаживать шоки.

Как он отметил: «У нас есть обоснованные надежды, что достаточная международная помощь сохранится. На 2026 год наш прогноз — 51,4 млрд долларов, из которых 3,1 млрд мы уже получили в январе».

«Сейчас важным этапом для нас является получение новой программы с МВФ, поэтому Украина работает над выполнением предыдущих мер. Утверждение программы Фондом станет сигналом для доноров о нашей приверженности ответственной политике и реформам. Устойчивый приток помощи — это предпосылка для дальнейшего финансирования дефицита бюджета без эмиссии и поддержки макрофинансовой устойчивости», — отметил Андрей Пышный.

7% (как и в 2025 году), а в 2027—2028 годах — около 6% ежегодно. Ранее писали , по прогнозу НБУ, в 2026 году реальные зарплаты вырастут на(как и в 2025 году), а в 2027—2028 годах — околоежегодно.

В то же время НБУ предполагает, что чистое возвращение мигрантов начнется в 2027 году (около 0,1 млн человек). В 2028 году этот процесс активизируется (0,5 млн человек), в частности, учитывая ожидаемое уменьшение рисков безопасности и общее улучшение экономической ситуации.

Читайте также НБУ призвал банки усилить финмониторинг и обмен информацией о рисковых клиентах

Ранее Национальный банк Украины в рекомендациях для банков по финансовому мониторингу призвал более активно пользоваться предусмотренным законом правом обмена информацией о клиентах, которым было отказано в поддержании деловых отношений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.