В Польше вводится в обращение новая монета (фото)

Валюта
Национальный банк Польши введет в обращение новую коллекционную золотую монету номиналом в 100 злотых с 9 февраля. Она входит в серию «Польские оборотные банкноты».
Монета, которая с 9 февраля появится в обращении, называется «Банкнота номиналом 100 злотых» (Banknot o nominale 100 zł), пишет Inpoland.net.pl.
Она изготовлена ​​из чистого золота 999 пробы, имеет прямоугольную форму, размеры 50,00×25,00 мм и весит 31,10 г. Ее выпустили ограниченным тиражом в 1500 штук. Монета представляет собой стилизованное изображение современной оборотной банкноты номиналом 100 злотых.
На реверсе в центре декоративный медальон изображает портрет короля Владислава II Ягайла. На фоне надписей видны элементы готического орнамента. Справа от портрета изображен овал с фрагментами короны, а под ним, на фоне готического орнамента, розетку. Под ней изображен орнамент и корона.
На аверсе, в центре, изображено стилизованное изображение щита с орлом из надгробия короля Владислава II Ягайло. У его подножия находятся тевтонский шлем и плащ, а также два меча. Слева от щита изображен контур Тевтонского замка в Мальборке, а над ним — овал с фрагментами короны.
Оборотные банкноты серии «Польские правители» были введены в обращение 1 января 1995 года, когда была проведена деноминация злотого.

Цена монеты составляет 20 300 злотых брутто.
Ее можно будет приобрести в отделениях Национального банка и в интернет-магазине банка. Это четвертая монета из серии «Польские оборотные банкноты», запущенной Национальным банком Польши в 2023 году.
Следующие коллекционные монеты будут выпущены в обращение 11 марта. Национальный банк Польши введет в обращение золотую монету номиналом 500 злотых и серебряную монету номиналом 10 злотых.
Валюта
