Сколько будут стоить 100 долларов на этой неделе
На валютном рынке Украины формируется период осторожного равновесия. Оснований говорить о существенном укреплении гривны пока нет.
Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, пишет УНИАН.
Курс доллара с 9 по 15 февраля
По словам банкира, даже при кратковременном профиците валюты рынок будет оставаться сдержанным, без резких движений.
В период с 9 по 15 февраля ожидаются следующие коридоры курса доллара:
- межбанк — 42,75−43,5 грн/доллар
- наличный рынок — 42,5−43,75 грн/доллар
Соответственно:
- 100 долларов будут стоить 4250−4375 грн
- 1000 долларов — 42 500−43 750 грн
Прогноз евро на ближайшую неделю
Курс евро, по оценкам эксперта, до 15 февраля будет находиться в следующих пределах:
- межбанк — 50−52 грн/евро
- наличный рынок — 50−52 грн/евро
Таким образом:
- 100 евро обойдутся в 5000—5200 грн
- 1000 евро — 50 000−52 000 грн
В феврале 2026 года, по словам Лесового, основное внимание на валютном рынке может быть приковано именно к евро. На его динамику могут повлиять возможные торговые споры между США и Европейским Союзом.
В течение месяца ожидаются следующие колебания:
- доллар — 42,6−43,5 грн
- евро — 49−51,5 грн
Ранее мы сообщали, как менялся курс евро за годы большой войны.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько будут стоить 100 долларов на этой неделе
Самые сложные для подделки банкноты в мире
Каким будет курс доллара на следующей неделе: ждать ли скачков валюты
Переводы денег в Украину сокращаются второй год подряд
Гривна укрепилась: НБУ снизил продажу валюты на межбанке
Прогноз курса евро и доллара до конца недели