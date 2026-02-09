0 800 307 555
Сколько будут стоить 100 долларов на этой неделе

Валюта
64
Обмен долларов в обменнике
На валютном рынке Украины формируется период осторожного равновесия. Оснований говорить о существенном укреплении гривны пока нет.
Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, пишет УНИАН.

Курс доллара с 9 по 15 февраля

По словам банкира, даже при кратковременном профиците валюты рынок будет оставаться сдержанным, без резких движений.
В период с 9 по 15 февраля ожидаются следующие коридоры курса доллара:
  • межбанк — 42,75−43,5 грн/доллар
  • наличный рынок — 42,5−43,75 грн/доллар
Соответственно:
  • 100 долларов будут стоить 4250−4375 грн
  • 1000 долларов — 42 500−43 750 грн

Прогноз евро на ближайшую неделю

Курс евро, по оценкам эксперта, до 15 февраля будет находиться в следующих пределах:
  • межбанк — 50−52 грн/евро
  • наличный рынок — 50−52 грн/евро
Таким образом:
  • 100 евро обойдутся в 5000—5200 грн
  • 1000 евро — 50 000−52 000 грн
В феврале 2026 года, по словам Лесового, основное внимание на валютном рынке может быть приковано именно к евро. На его динамику могут повлиять возможные торговые споры между США и Европейским Союзом.
В течение месяца ожидаются следующие колебания:
  • доллар — 42,6−43,5 грн
  • евро — 49−51,5 грн
Ранее мы сообщали, как менялся курс евро за годы большой войны.
