Сколько будут стоить 100 долларов на этой неделе

Обмен долларов в обменнике

На валютном рынке Украины формируется период осторожного равновесия. Оснований говорить о существенном укреплении гривны пока нет.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, пишет УНИАН

Курс доллара с 9 по 15 февраля

По словам банкира, даже при кратковременном профиците валюты рынок будет оставаться сдержанным, без резких движений.

В период с 9 по 15 февраля ожидаются следующие коридоры курса доллара:

межбанк — 42,75−43,5 грн/доллар

наличный рынок — 42,5−43,75 грн/доллар

Соответственно:

100 долларов будут стоить 4250−4375 грн

1000 долларов — 42 500−43 750 грн

Прогноз евро на ближайшую неделю

Курс евро, по оценкам эксперта, до 15 февраля будет находиться в следующих пределах:

межбанк — 50−52 грн/евро

наличный рынок — 50−52 грн/евро

Таким образом:

100 евро обойдутся в 5000—5200 грн

1000 евро — 50 000−52 000 грн

В феврале 2026 года, по словам Лесового, основное внимание на валютном рынке может быть приковано именно к евро. На его динамику могут повлиять возможные торговые споры между США и Европейским Союзом.

В течение месяца ожидаются следующие колебания:

доллар — 42,6−43,5 грн

евро — 49−51,5 грн

