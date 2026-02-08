Самые сложные для подделки банкноты в мире
Есть купюры, которые подделать довольно трудно, ведь у них надежная защита. Речь идет о разных узорах, голограммах, разных элементах и т.д. К самым защищенным валютам мира относятся 100 швейцарских франков, 50 тыс. рупий из Индонезии, а также банкнота 50 евро и 50 австралийских долларов.
Какие купюры трудно подделать
100 швейцарских франков, выпуск 2019 года
Банкнота номиналом в 100 франков оснащена 20 передовыми элементами защиты, что делает ее самой сложной для подделки среди всех рассматриваемых купюр.
Среди этих элементов:
- совмещенный рисунок;
- видимый на просвет (узор, отпечатанный одновременно с обеих сторон банкноты);
- защитная нить;
- рельефная печать;
- водяной знак;
- микроперфорация;
- инфракрасные свойства;
- элементы, видимые в ультрафиолетовом свете;
- узор, известный как созвездие EURion.
По состоянию на конец 2023 г. в обращении находилось 144,3 миллиона таких банкнот, что составило 27,22% от общего количества 530 миллионов банкнот в Швейцарии. Это делает его наиболее распространенным номиналом в стране.
50 тыс. индонезийских рупий, выпуск 2022 года
Самая распространенная в Индонезии банкнота — купюра 50 000 рупий, выпущенная 17 августа 2022 года — занимает второе место с 17 современными элементами защиты от подделок.
Среди них — водяной знак с изображением Джуанда Картавидаяи и магнитная защитная нить, которая становится видимой при просмотре на свет.
Банкнота также содержит тактильные элементы, помогающие слепым и людям со слабым зрением определить ее номинал, скрытое изображение и микропечать, которую можно прочитать только с помощью перхоти.
50 евро, выпуск 2017 года
На третьем месте — банкнота 50 евро и 50 австралийских долларов, каждый из которых имеет по 16 сложных элементов защиты.
Среди них:
- голограммы;
- прозрачные элементы;
- прозрачные окошки;
- инталийная (рельефная) печать;
- краски, меняющие цвет в зависимости от угла обзора.
Евро, используемый в 20 странах Европейского Союза, является второй по объему торгов валютой в мире после доллара США. Это самый распространенный номинал в еврозоне, составляющий почти половину всех евробанкнот.
Эта купюра была введена 4 апреля 2017 года в рамках серии «Европа», второго поколения банкнот евро.
50 австралийских долларов, выпуск 2018 года
В Австралии банкнота 50 долларов, выпущенная 18 октября 2018 года и прозванная «ананасом» из-за своего желтоватого цвета, является самой распространенной купюрой. По данным центрального банка страны, она составляет большинство банкнот, выдаваемых банкоматами.
Кроме Австралии и ее территорий, австралийский доллар также является законным платежным средством в трех островных государствах Тихого океана: Кирибати, Науру и Тувалу. Австралийские банкноты изготавливают из прочного полимера и известны своими чрезвычайно сложными для подделки элементами защиты.
