Самые сложные для подделки банкноты в мире

Какие купюры тяжелее всего подделать в 2026 году

Есть купюры, которые подделать довольно трудно, ведь у них надежная защита. Речь идет о разных узорах, голограммах, разных элементах и ​​т.д. К самым защищенным валютам мира относятся 100 швейцарских франков, 50 тыс. рупий из Индонезии, а также банкнота 50 евро и 50 австралийских долларов.

Об этом пишет bestbrokers, сообщает Телеканал 24.

Какие купюры трудно подделать

100 швейцарских франков, выпуск 2019 года

Банкнота номиналом в 100 франков оснащена 20 передовыми элементами защиты, что делает ее самой сложной для подделки среди всех рассматриваемых купюр.

100 швейцарских франков

Среди этих элементов:

совмещенный рисунок;

видимый на просвет (узор, отпечатанный одновременно с обеих сторон банкноты);

защитная нить;

рельефная печать;

водяной знак;

микроперфорация;

инфракрасные свойства;

элементы, видимые в ультрафиолетовом свете;

узор, известный как созвездие EURion.

По состоянию на конец 2023 г. в обращении находилось 144,3 миллиона таких банкнот, что составило 27,22% от общего количества 530 миллионов банкнот в Швейцарии. Это делает его наиболее распространенным номиналом в стране.

50 тыс. индонезийских рупий, выпуск 2022 года

Самая распространенная в Индонезии банкнота — купюра 50 000 рупий, выпущенная 17 августа 2022 года — занимает второе место с 17 современными элементами защиты от подделок.

Среди них — водяной знак с изображением Джуанда Картавидаяи и магнитная защитная нить, которая становится видимой при просмотре на свет.

50 тыс. индонезийских рупий

Банкнота также содержит тактильные элементы, помогающие слепым и людям со слабым зрением определить ее номинал, скрытое изображение и микропечать, которую можно прочитать только с помощью перхоти.

50 евро, выпуск 2017 года

На третьем месте — банкнота 50 евро и 50 австралийских долларов, каждый из которых имеет по 16 сложных элементов защиты.

Среди них:

голограммы;

прозрачные элементы;

прозрачные окошки;

инталийная (рельефная) печать;

краски, меняющие цвет в зависимости от угла обзора.

Евро, используемый в 20 странах Европейского Союза, является второй по объему торгов валютой в мире после доллара США. Это самый распространенный номинал в еврозоне, составляющий почти половину всех евробанкнот.

50 евро

Эта купюра была введена 4 апреля 2017 года в рамках серии «Европа», второго поколения банкнот евро.

50 австралийских долларов, выпуск 2018 года

В Австралии банкнота 50 долларов, выпущенная 18 октября 2018 года и прозванная «ананасом» из-за своего желтоватого цвета, является самой распространенной купюрой. По данным центрального банка страны, она составляет большинство банкнот, выдаваемых банкоматами.

50 австралийских долларов

Кроме Австралии и ее территорий, австралийский доллар также является законным платежным средством в трех островных государствах Тихого океана: Кирибати, Науру и Тувалу. Австралийские банкноты изготавливают из прочного полимера и известны своими чрезвычайно сложными для подделки элементами защиты.

По материалам:

