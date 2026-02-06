Каким будет курс доллара на следующей неделе: ждать ли скачков валюты
После обновления курсовых уровней в начале года валютный рынок Украины постепенно входит в фазу выравнивания спроса и предложения.
Об этом рассказал УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.
Текущая конфигурация спроса и предложения не формирует предпосылок для резких движений, а участники рынка все больше ориентируются на практические экономические факторы.
Читайте также
«Одним из ключевых стабилизаторов остается рост валютного предложения. Аграрный сектор, который традиционно активизируется в начале года, уже несколько недель поддерживает рынок продажей валютной выручки. Это создает определенный запас прочности для гривны, позволяющий сглаживать ситуативные колебания спроса», — пояснил банкир.
По его словам, при этом спрос импортеров постепенно теряет пиковую активность. В первую очередь речь идет об импорте энергоносителей, где потребности в закупке, в первую очередь горючего, напрямую зависят от ситуации в энергетике.
Так, при отсутствии масштабных перебоев в электроснабжении бизнес может скорректировать объемы закупок, что автоматически снижает давление на валютный рынок.
В то же время предприятия и далее вынуждены работать с учетом рисков, ведь значительная часть экономики этой зимой фактически функционирует «на генераторах».
Лесовой отметил, что на следующей неделе важную роль будет играть и бюджетный фактор: период налоговых платежей стимулирует бизнес активнее продавать валюту для выполнения своих обязательств перед государством. В таких условиях Национальный банк получает больше пространства для маневра, уменьшая объемы валютных интервенций без угрозы для курсовой стабильности.
Поделиться новостью
Также по теме
Каким будет курс доллара на следующей неделе: ждать ли скачков валюты
Переводы денег в Украину сокращаются второй год подряд
Гривна укрепилась: НБУ снизил продажу валюты на межбанке
Прогноз курса евро и доллара до конца недели
Си Цзиньпин: юань стремится быть одной из основных глобальных резервных валют
Общины в конце года хаотично расходуют денежные средства, что оказывает давление на курс — экономисты