0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каким будет курс доллара на следующей неделе: ждать ли скачков валюты

Валюта
84
Каким будет курс доллара на следующей неделе: ждать ли скачков валюты
Каким будет курс доллара на следующей неделе: ждать ли скачков валюты
После обновления курсовых уровней в начале года валютный рынок Украины постепенно входит в фазу выравнивания спроса и предложения.
Об этом рассказал УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.
Текущая конфигурация спроса и предложения не формирует предпосылок для резких движений, а участники рынка все больше ориентируются на практические экономические факторы.
Читайте также
«Одним из ключевых стабилизаторов остается рост валютного предложения. Аграрный сектор, который традиционно активизируется в начале года, уже несколько недель поддерживает рынок продажей валютной выручки. Это создает определенный запас прочности для гривны, позволяющий сглаживать ситуативные колебания спроса», — пояснил банкир.
По его словам, при этом спрос импортеров постепенно теряет пиковую активность. В первую очередь речь идет об импорте энергоносителей, где потребности в закупке, в первую очередь горючего, напрямую зависят от ситуации в энергетике.
Читайте также
Так, при отсутствии масштабных перебоев в электроснабжении бизнес может скорректировать объемы закупок, что автоматически снижает давление на валютный рынок.
В то же время предприятия и далее вынуждены работать с учетом рисков, ведь значительная часть экономики этой зимой фактически функционирует «на генераторах».
Читайте также
Лесовой отметил, что на следующей неделе важную роль будет играть и бюджетный фактор: период налоговых платежей стимулирует бизнес активнее продавать валюту для выполнения своих обязательств перед государством. В таких условиях Национальный банк получает больше пространства для маневра, уменьшая объемы валютных интервенций без угрозы для курсовой стабильности.
По материалам:
УНІАН
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems